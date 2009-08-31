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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

69 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های برق در گیلان سرمایه گذاری شد

69 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های برق در گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبر گزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گیلان گفت: برای اجرای 187 پروژه برق در استان گیلان 69 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

جمشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با این میزان سرمایه گذاری تعداد 25 روستا از توابع شهرستانهای رودسر، املش، سیاهکل، رضوانشهر و تالش از نعمت برق برخوردار شدند.

وی ادامه داد: همچنین در هفته دولت تعداد 162 پروژه اصلاح و تقویت شبکه برق، نصب ترانسفورماتور، احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی و زمینی در کلیه نقاط شهری و روستایی استان با اعتباری معادل 52 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیلان در ادامه از توزیع لامپ کم مصرف به مساجد و اماکن مذهبی در استان خبر داد و افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف این شرکت به منظور بسط و توسعه فرهنگ مدیریت مصرف در اماکن عمومی و پرازدحام و نیز همگام با مسئولان و متولیان اماکن مذهبی بویژه مساجد و زیارتگاههای استان اقدام به توزیع لامپ کم مصرف در مساجد شهرهای بزرگ استان کرده است.

وی همچنین بر لزوم اصلاح الگوی مصرف برق در استان تاکید کرد و گفت: اولین اقدام برای کاهش مصرف برق و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی بین مشترکان، توزیع لامپهای کم مصرف که با این اقدام به میزان قابل توجهی به هدف صرفه جویی در مصرف برق دست پیدا خواهیم کرد.

طالبی خاطرنشان کرد: آموزش، اطلاع رسانی، کاهش روشنایی معابر و... ازدیگر برنامه هایست که درکاهش مصرف برق بسیار موثر است که باید توجهی ویژه شود.

وی ادامه داد: استفاده از یخچالها و کولرهای فاقد استاندارد موجب افزایش مصرف برق در بین مشترکان می شود که باید در این خصوص راهکارهای مناسبی چاره اندیشی شود.
کد مطلب 937926

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