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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

معاون جهاد کشاورزی گیلان:

هفت میلیارد ریال برای اجرای پروژه های دامی در گیلان سرمایه گذاری شد

هفت میلیارد ریال برای اجرای پروژه های دامی در گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مجید غلامی گفت: برای اجرای مرغداری گوشتی 25 هزارقطعه ای و شرکت آبزی گوشت کیارش در استان گیلان هفت میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 25 هزار قطعه در زمینی به مساحت هفت هزارمتر مربع در روستای لاکسار شهرستان صومعه سرا ساخته شده است.

وی عنوان کرد: برای راه اندازی این پروژه که سه میلیارد ریال از طریق آورده شخصی و تسهیلات بانکی هزینه شده برای 9 نفر شغل ایجاد شده است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان همچنین به شرکت آبزی گوشت کیارش اشاره کرد و اظهارداشت: این شرکت در زمینی به مساحت یک هزار و 200 متر با زیربنای 650 متر مربع در ناحیه صنعتی پرکاپشت یاورزاده شهرستان آستانه اشرفیه ساخته شده است.

وی خاطر نشان کرد: محصول این شرکت تولیدی ماهی برگر و خمیر ماهی است که برای راه اندازی این طرح چهار میلیارد ریال ازطریق سرمایه گذار و تسهیلات بانکی هزینه شده است.

غلامی ادامه داد: ظرفیت تولیدی این شرکت یک هزار و 300 تن بوده  که برای 24 نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.
کد مطلب 937939

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