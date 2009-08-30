دعای روز نهم ماه مبارک رمضان:

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَةِ

واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَةِ

وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِکَ الجامِعَةِ

بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا در این روز برایم بهره ای از رحمت فراوانت قرار ده

و در آن مرا به براهین و راههای درخشانت راهنمایی کن

و عنانم را در جهت رضایت همه جانبه ات در دست گیر

به حق مهربانی و محبتت ای آرزوی مشتاقان

گفتار نور:

قال الکاظم(ع): فطرک اخاک الصائم خیر من صیامک .



امام کاظم(ع): افطاری دادن به برادر روزه‌دارت از گرفتن روزه بهتر است .

کافی، ج 4، صلحه 68، ح 2