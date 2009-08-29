شبکه آبرسانی به 36 روستای استان اردبیل به بهره برداری رسید

علیرضا نعمت‌سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبرسانی به 20 روستای استان با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 456 میلیون ریال در هفته دولت امسال محقق شده است.

وی مجموع اعتبارات آبرسانی به این تعداد روستا را بیش از 20 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: امسال کل اعتبارات آب و فاضلاب روستایی استان 70 میلیارد ریال است که تاکنون سه هزار و 500 میلیون ریال آن به اجرای طرحهای فاضلاب اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان با بیان اینکه از محل اعتبارات خشکسالی نیز 80 میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت، بیان داشت: در سال گذشته مجموع اعتبارات این شرکت 170 میلیارد ریال بود که با همین میزان اعتبار 55 پروژه تکمیل و به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی همچنین بازسازی 30 مخزن و منبع آب روستاییان، نصب کنتورهای حجمی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال، تعویض 20 کنتور خراب، استفاده‌ از برنامه‌های تبلیغی، رفع عیوب شبکه آبرسانی و... را از جمله اقدامات این شرکت برای عملی کردن شعار اصلاح الگوی مصرف در حوزه آب عنوان کرد.

نعمت‌سلطانی از مشکل بی‌آبی یا کم‌آبی 70 درصد روستاهای استان در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: امسال با وقوع بارشهای مطلوب و قابل توجه برف و باران، بخش عمده‌ای از این مشکل برطرف شده است اما هنوز در بخشهایی از استان به چشم می خورد.

وی در پایان آبرسانی به 28 روستای نمین، 20 روستا در نیر، احداث مجتمعهای آبرسانی شهیدرجایی و شهید باهنر در گرمی، دو مجتمع بزرگ در پارس‌ آباد و آبرسانی به 15 روستا در اردبیل را از دیگر پروژه‌های در دست اجرای این شرکت برشمرد.