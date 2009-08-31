محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: شهرک غرب مشهد که شامل منطقه الهیه و امامیه است طبق تصمیمات عده ای از نمایندگان غیر مشهدی و بر اساس نظر اعضای تقسیمات کشور بناست به منطقه شاندیز و طرقبه منتقل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: اگر این طرح اجرایی شود، شاهد اتفاقات ناگواری در مشهد خواهیم بود که از جمله آن محدوده و بسته شدن شهر است.

وی در رابطه با علت نگرانی از اجرای این طرح گفت: برای توسعه شهر مشهد به این اراضی نیاز داریم علاوه بر این بخش اعظم کمربند مشهد که تفرجگاه شهروندان است و شهرداری برای حفاظت آنها سرمایه گذاری زیادی کرده است از محدوده خارج می گردد.

طباطبایی از استاندار، فرماندار و نمایندگان مشهد خواستار همکاری و پیگیری این مساله شد و گفت: در سال گذشته نیز این مساله مطرح شد که با تلاش ها و پیگیری ها از طریق وزارت کشور و کارشناسان منتفی شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اظهار امیدواری کرد که با سرعت محدوده شهر علامتگذاری و اطلاع رسانی شده تا همه از این اقدام خوب بهره مند گردند و جلوی بسیاری از فرصت طلبیها و زمین خواریها گرفته شود.

نخستین نقطه تعیین محدوده شهر مشهد امروز با حضور مسئولان شهرداری و شورای شهر در ابتدای جاده قوچان علامتگذاری شد.



