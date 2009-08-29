پالایشگاه سازی با سرمایه گذاری 7.5 میلیارد یورویی چینی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقره کار شیرازی امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت مذاکرات صورت گرفته با شرکتهای چینی برای سرمایه گذاری در طرحهای صنعت نفت گفت: باید تا پایان سالجاری نیاز نزدیک به 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت انجام شود و در شرایط کنونی پروژه‌های زیادی آماده فعالیت هستند که به دلیل محدودیت مالی اجرایی نشده‌ اند.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با یک شرکت چینی برای سرمایه‌گذاری هفت میلیارد و 500 میلیون یورویی در بخش پالایشگاه‌های نفتی کشور، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت سایناشور( شرکت بیمه سرمایه‌گذاری چین) برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام آمادگی و ضمانت کرده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: همچنین از حدود 2.5 ماه قبل چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در فاز 11 پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده اند که مذاکرات نیز در این بخش در حال انجام است.

معاون وزیر نفت در رابطه با واگذاری فازهای پارس جنوبی به شرکتهای خصوصی اظهار کرد: شرکتهای خصوصی از نظر دانش فنی در شرایط خوبی به سر می‌برند اما مشکل اساسی آنها تامین منابع مالی است. در این زمینه به دلیل مشکلات سیاسی و بین‌الملل که دیگران برای کشور ایجاد کرده‌اند در تامین منابع مالی مشکلاتی پیدا کرده‌ایم که تلاش می‌شود آنها را حل کنیم.

به گفته نقره کار شیرازی تاکنون هیچکدام از شرکتهای داخلی در 28 فاز پارس جنوبی نتوانسته‌اند به موقع تامین مالی کنند و به همین دلیل این پروژه‌ها اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: در این رابطه ضروری به نظر می رسد از لحاظ تامین مالی شرکایی داشته باشیم که در این رابطه مذکرات اخیر با همسایگان به گونه‌ای بوده که به مساله منابع مالی توجه شده است.