سینمای ایران به اعتماد مدیران فرهنگی نیاز دارد

علی آشتیانی‌پوربه خبرنگار مهر گفت: اهمیت و مشروعیت دادن به هنر سینما و تامین امنیت حرفه‌ای افراد شاغل در این عرصه ضروری ترین مسئله‌ای است که مدیران جدید وزارت ارشاد و دیگر مسئولان متولی امور سینمایی و هنری باید مد نظر قرار دهند.

وی افزود: متاسفانه فیلمسازان ما در سال‌های گذشته برای گرفتن مجوز ساخت و نمایش با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند همچنین محدودیت‌های فراوان در مسیر تولید موجب دلسردی بسیاری از آنها را فراهم کرده است. حتی در پاره‌ای اوقات گرفتن پروانه ساخت و پروانه نمایش تضمینی برای اکران آثار تولید شده نبوده است.



تهیه کننده فیلم سینمایی "بیداری رویاها" ادامه داد: مدیران فرهنگی ما با تفکرات متفاوتی در راس امور قرار می‌گیرند که این تفاوت در افکار نشان دهنده گوناگونی سلایق آنها است که بر اساس آن اعمال نظر شخصی درباره آثار ساخته شده در سینما صورت می گیرد.



وی گفت: مسئولان سینمایی باید متوجه این نکته باشند که سینماگران قادر به پاسخ گویی به سلایق گوناگون نبوده و جلب رضایت افراد با ایده‌های مختلف به دلیل تفاوت دیدگاه‌های موجود در جامعه درهیچ عرصه‌ای امکان پذیر نیست.



تهیه کننده فیلم تلویزیونی "چاله " در ادامه افزود: در چنین فضایی علاوه بر از بین رفتن امنیت شغلی در عرصه سینما و خنثی شدن فیلم‌ها ، با سطحی‌نگری فیلمسازان در انتخاب موضوع به خاطر ایجاد حداقل ایمنی سرمایه مواجه می‌شویم و این امر در نهایت منجر به بی‌تفاوتی مخاطبان به آثار ساخته شده و افول سینما می‌شود.



تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "چشمان اسماعیل "خاطر نشان کرد: در فرهنگ اعتقادی احترام واطمینان متقابل میان انسان‌ها باعث بلوغی ارزشمند و رشد در عرصه‌های مختلف می‌شود. سینما و تلویزیون هم از این قاعده مستثنی نیست. مدیران و اهالی فرهنگ نباید فراموش کنند ایجاد فضایی مناسب برای گفت و شنود همراه با اعتماد متقابل نتایج مثبتی را در پی دارد.



آشتیانی‌پور در پایان گفت: مدیران جدید سینما باید از این منظر به سینما بنگرند که اعتماد و اطمینان به اهالی سینما و ایجاد امنیت خاطر برای آنها موجب ایجاد همدلی سینماگران با آنها می‌شود وهرچه این تعامل و همکاری بیشتر شود در نهایت منجر به رونق سینمای ایران از نظر کمی و کیفی در سطوح داخلی و خارجی شده ورشد وشکوفای صنعت سینما وتعریف مجدد منابع فرهنگی در این عرصه را در پی دارد.