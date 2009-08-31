پنج نمایشگاه کتاب در مساجد کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این پنج نمایشگاه در مساجد و اماکن فرهنگی مذهبی "حضرت ابوالفضل (ع) حصارک بالا، مسجد جامع حصارک پایین، امام حسن مجتبی (ع) دهقان ویلا، امام صادق (ع) کوی کارمندان شمالی و کانون فرهنگی انصار خرمدشت" کرج گشایش یافته است.

در هرکدام از این نمایشگاهها 150 تا 350 هزار عنوان کتاب در موضوعهای مختلف ادبی، علمی، آموزشی و همچنین کتابهایی با مباحث مذهبی و قرآنی به نمایش گذاشته شده است.

کتابهای این نمایشگاه ها با 25 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه می شود.

نمایشگاه کتاب کانونهای فرهنگی هنری مساجد کرج تا 20 ماه مبارک رمضان دایر است.