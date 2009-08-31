  1. استانها
  2. تهران
۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

همزمان با ماه رمضان؛

پنج نمایشگاه کتاب در مساجد کرج برپا شد

پنج نمایشگاه کتاب در مساجد کرج برپا شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: پنج نمایشگاه کتاب به مناسبت ماه رمضان در پنج مسجد کرج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این پنج نمایشگاه در مساجد و اماکن فرهنگی مذهبی "حضرت ابوالفضل (ع) حصارک بالا، مسجد جامع حصارک پایین، امام حسن مجتبی (ع) دهقان ویلا، امام صادق (ع) کوی کارمندان شمالی و کانون فرهنگی انصار خرمدشت" کرج گشایش یافته  است.

در هرکدام از این نمایشگاهها 150 تا 350 هزار عنوان کتاب در موضوعهای مختلف ادبی، علمی، آموزشی و همچنین کتابهایی با مباحث مذهبی و قرآنی به نمایش گذاشته شده است.

کتابهای این نمایشگاه ها با 25 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه می شود.

نمایشگاه کتاب کانونهای فرهنگی هنری مساجد کرج تا 20 ماه مبارک رمضان دایر است.

کد مطلب 938026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها