به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام امیرحسین پیروانی، مربی تیم فوتبال امید ایران این اردو با حضور 32 بازیکن و با هدف هماهنگی و ارزیابی بیشتر بازیکنان تیم امید برپا می شود.

وی تصریح کرد: در اردو آتی از چند بازیکن رده سنی امید که در مسابقات لیگ برتر بازی‌های قابل قبولی را ازخود به نمایش گذاشته‌اند دعوت خواهد شد، ضمن اینکه چند بازیکن اردوی‌های قبلی تیم فوتبال امید ایران از جمع اردونشینان حذف می شوند.

مربی تیم فوتبال امید ایران شرکت در تورنمنت 6 جانبه ویتنام را جدی‌ترین برنامه آماده‌سازی تیم امید ظرف یک ماه آینده عنوان کرد و اظهار داشت: این تورنمنت قراراست طی روزهای 16 لغایت 24 مهرماه با شرکت تیم‌های سنگاپور، چین، تایلند، اندونزی، ویتنام و ایران در شهر"هانوی" برگزار شود که در صورت کاهش شدت شیوع آنفلانزای خوکی در شرق آسیا و صدور مجوز وزارت بهداشت تیم فوتبال امید کشورمان به این تورنمنت اعزام خواهد شد.

پیروانی همچنین از مذاکرات خود با یک مربی بدنساز ایتالیایی خبر داد و اظهار داشت: توافقات لازم برای همکاری این مربی بدنساز که دارای دکترای تربیت بدنی در شاخه بدنسازی است انجام شده و قرار است وی در فاصله سه ماه مانده به بازیهای آسیایی به کادر فنی تیم امید اضافه شود.

وی در عین حال یادآور شد: با توافقات صورت گرفته بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک قرار است مسائل مالی و مدت قرارداد این مربی خارجی از سوی کمیته المپیک نهایی شود.