سید مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: پروژه کانال انتقال آب کشاورزی از پایاب سد دوستی از روستای شیرتپه تا دولت آباد به طول 29 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اظهار داشت: تامین آب شرب مشهد، تامین آب کشاورزی دشت سرخس، آب شرب شهر سرخس و روستاهای حاشیه رودخانه هریرود به تجن، تامین آب صنایع سرخس و روستاهای حاشیه خط انتقال به مشهد از اهداف احداث سد دوستی است.

حسینی با اشاره به اینکه این پروژه حدود 32 هزار هکتار از اراضی سرخس را تحت پوشش قرار می‌دهد، افزود: اعتبار مورد نیاز شبکه آبیاری اراضی کشاورزی سرخس 700 میلیارد ریال است که در سال گذشته 150 میلیارد ریال و در سال جاری 130 میلیارد ریال به این طرح‌ها اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: تا سال 90 کل اعتبار مورد نیاز طرح فوق تخصیص داده خواهد شد به طوری که این طرح به طور کامل اجرایی می‌شود.





