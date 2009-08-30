به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد رسولی شنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: تا پایان سال جاری تمامی 25 نقطه شهری در استان کردستان صاحب طرح تفضیلی جامع خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر طرح تفصیلی 10 مرکز شهرستان در استان کردستان به تصویب رسیده که آخرین مورد آن تصویب طرح تفضیلی شهرهای بیجار و دهگلان بود و هم اکنون قرارداد مطالعه طرح تفصیلی در 15 نقطه شهری استان نیز منعقد و در حال اجراست.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان بیان داشت: در کنار تصویب طرح تفصیلی شهرهای استان کردستان، سه طرح ناحیه ای کالبدی شرقی، غربی و مرکزی جنوبی در حال اجراست که در این طرح ها کلیه مسائل و وضعیتهای زمین شناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رسولی اجرای طرح طراحی شهری در سنندج، ارتقاء فضاهای شهری و طرح ساماندهی بافتهای فرسوده در 10 مرکز شهرستان را از جمله دیگر اقدامات این بخش ذکر کرد و افزود: با توجه به بافت قدیمی شهرهای استان کردستان در حال حاضر طرح شناسایی و ساماندهی بافتهای فرسوده در تمامی مراکز شهرستان های استان مطالعه در کارهای اجرای آن نیز در چندین شهر اجرا شده است.

وی توجه به معماری بومی و محلی در استان کردستان را دارای اهمیت ویژه ای دانست و عنوان کرد: با توجه به وضیت جغرافیایی و نوع آداب و رسوم در کردستان، معماری در این منطقه نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردار است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان یادآور شد: متاسفانه با وجود این تنوع اما امروز در مناطق شهری استان هیچ گونه نشانه ای از آن یافت نمی شود که یکی از برنامه های اصلی مسکن و شهرسازی کردستان حفظ و احیاء این نوع معماری اصیل و بومی است.

رسولی نداشتن نظام و قانون مشخص برای رعایت و توجه به معماری بومی و منطقه ای را یکی از دلایل فراموشی آن دانست و خاطرنشان کرد: باید برای احیاء و توجه هرچه بیشتر به این نوع معماری ابتدا وضعیتی نظام مند و قانونی را برای آن طراحی و کلیه مهندسین و متولیان بخش ساختمان سازی در استان را به رعایت آن ملزم کرد.