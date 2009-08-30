سایت جایزه جلال آل احمد باردیگر در دسترس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اگر صبح دیروزسری به سایت جایزه ادبی جلال آل احمد به آدرس اینترنتی www.aleahmad.ir می‌زدید با صفحه هک شده آن روبه‌رو می‌شدید که گویای این خبر بود که این سایت توسط هکرهایی که ماهیت واقعی خود را پشت نوشته‌های ترکی و انگلیسی پنهان کرده بودند مورد هجوم اینترنتی قرار گرفته است.

این سایت تا ساعتی از روز دچار این مشکل بود و همین امر باعث شد خبرنگار مهر در تماسی با دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل احمد جویای دلایل این اتفاق و همچنین چگونگی و زمان رفع آن باشد.

الهه رجبی یکی از افراد گروهی که مسئولیت سایت برعهده آنهاست در پاسخ به ما گفت: از دیروز صبح سایت این جایزه ادبی هک شد که از صبح تلاش همکاران بر این بوده که این نقیصه برطرف شود و مبنا بر این بود که سایت تا عصر دوباره قابل استفاده شود که این اتفاق در ساعت 14 افتاد.

وی ادامه داد: این نوع هک اتفاق چندان مهمی نیست چرا که هکر تنها پیشخان ورودی سایت را هک می‌کند و این مدل هک باعث می‌شود بازدیدکننده امکان ورود به سایت را نداشته باشد ولی اطلاعات داخلی سایت از دست نمی‌رود و این اطلاعات پس از رفع مشکل سریعا قابل استفاده مجدد است.

رجبی در پاسخ به این پرسش که آیا این مشکل پیش از این هم برای سایت پیش آمده است؟ بیان کرد: بله حدود یکماه پیش هم این اتفاق افتاد که بازهم سریعا برطرف شد.

وی در پایان گفت: این هکر داخلی است و خانه کتاب به عنوان مسئول سایت پیگیر حقوقی این مسئله خواهد بود.





