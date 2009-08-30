ناهماهنگی میان تولید و بازار محصولات کشاورزی/ ضرورت تدوین برنامه کاشت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا ملکی راد عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: یکی از معضلات بخش کشاورزی در کشور عدم انطباق تولید و بازار مصرف است به طوریکه در استان لرستان در سال گذشته بیش از 20 هزار تن سیب زمینی مازاد بر مصرف در استان وجود داشت.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار این مشکلات باید کارگروهی تشکیل شود تا نیاز استان در بخش کشاورزی در آن مشخص شده و در اختیار کشاورزان قرار داده شود و کشاورزان نیز منطبق با آن اقدام به تولید محصولات کنند.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان و دبیر کارگروه اقتصادی و تولیدی استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت این کارگروه در طول سال گذشته پرداخت و بیان داشت: کارگروه اقتصادی و تولیدی استان از مهرماه سال گذشته تا کنون 8 جلسه برگزار کرده است که 9 کارگروه به عنوان کارگروههای تخصصی زیرمجموعه این کارگروه تشکیل شد و در همین راستا طرح های صنعتی نیز در کارگروهی تحت عنوان کارگروه آمایش مورد بررسی قرار گرفتند.

ملکی راد با تشریح مصوبات کارگروه اقتصادی و تولیدی عنوان کرد: یکی از مصوبات این کارگروه تشکیل اتحادیه حبوبات کاران لرستان بود که در این راستا سه تعاونی در شهرستانهای خرم آباد، ازنا و الیگودرز تشکیل شد.

وی یادآور شد: این در حالی است که با تشکیل اتحادیه حبوبات کاران لرستان سه اتحادیه در استانهای همدان، مرکزی و کرمانشاه و با مرکزیت لرستان تشکیل شد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: در کارگروه اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی دقیق در خصوص استفاده بهینه از منابع آب در بخش های کشاورزی، صنعت و شرب با محوریت آب منطقه ای لرستان، جهاد کشاورزی، اداره صنایع، سازمان آب و فاضلاب شهری و روستایی صورت گرفته است که بر اساس آن نیاز آبی استان برای 20 سال آینده مشخص و تعیین می شود.

ماکی راد همچنین به عدم همکاری شرکت آب منطقه ای با جهاد کشاورزی در زمینه واگذاری ایستگاههای پمپاژ اشاره کرد و گفت: چند ایستگاه پمپاژ ساخته شده است ولی هنوز به جهاد کشاورزی تحویل داده نشده اند در صورتیکه مدیریت و تحویل ایستگاهها باید به سازمان جهاد کشاورزی محول شود.

ضرورت ارائه برنامه کاشت برای هر سال به کشاورزان/کمبود سیلو ذخیره گندم در لرستان

استاندار لرستان نیز در این جلسه در رابطه با ضرورت نیازسنجی در بخش کشاورزی اظهار داشت: باید در کشور سطح کشت و نوع کشت محصولات مشخص شود و دستور برنامه کشت برای هر سال ارائه شود.

سید حسین صابری با تشریح مزایای ارائه دستور کشت به کشاورزان، تصریح کرد: کشاورزان موظفند از این برنامه ها تبعیت کنند و بر اساس نیاز کشور به تولید محصولات ضروری بپردازند.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه برنامه کاشت محصولات در لرستان، افزود: برنامه نیازهای کشاورزی استان باید توسط اداره بازرگانی و کارگروه توسعه صادرات لرستان تعیین شود و آنها برنامه های پیشنهادی خود را به سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهند.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از نیازهای استان لرستان ذخیره سازی گندم است، عنوان کرد: ظرفیت سیلوهای استان در حال حاضر 320 هزار تن است و این در حالیست که نیاز لرستان 400 هزار تن است.

صابری با اشاره به کمبود سیلوی ذخیره گندم در استان، عنوان کرد: به منظور حل این مشکل در شهرستان کوهدشت عملیات ساخت سیلو شروع شده است ولی در حال حاضر شهرستان سلسله فاقد سیلو است.

وی همچنین در رابطه با نحوه واگذاری ایستگاههای پمپاژ بیان داشت: چون شبکه پایین دستی این ایستگاهها اجرا نشده است نباید آنها را واگذار کرد و مشکل اصلی این ست که اهالی روستاها ایستگاههای پمپاژ را تحویل نمی گیرند.

استاندار لرستان ادامه داد: باید یک کمیته متشکل از سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و شورای برنامه ریزی تشکیل شود و این مسایل ریشه یابی شود که چرا اهالی روستاها از تحویل ایستگاهها سر باز می زنند و چرا الگوی مدیریت آنها مشخص نشده است.