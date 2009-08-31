به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز به کار دولت دهم سینماگران از طریق رسانه‌های مختلف و به شیوه‌های متنوع مطالبات سینمای ایران را از وزیر ارشاد آینده مطرح می‌کنند. حسینی در حالی امروز به بهارستان رفته که پیشتر به نظر می‌رسید دیگر گزینه‌ها برای تصدی این پست شرایطی بهتر دارند.

اما دکتر محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که رئیس دانشگاه پیام نور گزینه‌ای مناسبی برای احراز پست وزارت ارشاد است. رئیس جمهوری پیشتر اعلام کرده بود در وزارت ارشاد تغییر و تحول می‌دهد و حالا قرار است حسینی بانی این تحول باشد. نگاه بسیاری از سینماگران و اهالی فرهنگ امروز به مجلس و صحبت‌های حسینی درباره فرهنگ و هنر و مشکلات آن است.

مشکلات سینماگران در سال‌های گذشته به شفاف نبودن سیاستگذاری‌های فرهنگی و اعمال نظرهای شخصی مدیران برمی‌گردد که فضای هنری فرهنگی را با نوعی محدودیت همراه کرد. اغلب سینماگران با گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف از این نگرانند که مدیریت فرهنگی دولت دهم نتواند با شفاف‌سازی قواعد و مقررات فضایی سالم و پاک در عرصه فرهنگ و هنر به وجود آورد.

نیاز اصلی سینماگران ایجاد امنیت و آرامش و فراهم کردن فضای اعتماد متقابل و فاصله گرفتن از هرگونه شائبه و سوء تفاهم است. ساحت هنر این گونه و در سایه امنیت، احترام و اعتماد به رشد و کمال می‌رسد. حسینی این روزها تلاش کرده برنامه‌هایش را به گوش جامعه سینمایی و فرهنگی برساند. اما این برنامه‌ها کلی است و هنوز مصداق‌های جزئی آن مشخص نشده است.

برای قضاوت درباره آشنایی حسینی با حوزه‌ای که قرار است سکاندار آن باشد باید چشم به راه روزهایی باشیم که عملکرد وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم از همراهی و همکاری‌اش با جامعه سینمایی می‌گوید. جامعه سینمایی امیدوار است حسینی با مشاوره با بدنه سینما و آگاهی از مشکلات و دغدغه‌های این قشر زمینه رونق و رشد تولید و نمایش فیلم‌ها را فراهم کند.

سینماگران با گرایش‌های سیاسی مختلف امیدوارند مشورت با بدنه سینماگران و استفاده از تجربه و قابلیت‌های آنان یکی از برنامه‌های حسینی در زمان مدیریتش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. نیاز جامعه سینمایی در آستانه شروع به کار دولت دهم تعیین جایگاه هنر و هنرمند و بها دادن به این نقش و استفاده از حضور خلاقانه هنرمندان در جامعه است.

ایجاد امنیت حرفه‌ای و پاسداشت حقوق معنوی و مادی جامعه سینمایی و توجه به استقلال هنرمندان از نیازهای جامعه سینمایی ایران است. دکتر سیدمحمد حسینی امروز در آستانه آزمونی بزرگ قرار گرفته است؛ آزمونی که عبور از آن به معنی موفقیت نیست، به معنی آغاز یک راه پرخطر است.