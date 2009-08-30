به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، فرشاد سلطانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چهار پروژه راه روستایی که با صرف اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 900 میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسیده اند، جزو مهمترین پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت هستند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان سبزوار گفت: احداث و آسفالت راه روستایی سبزوار- محمدآباد به طول پنج کیلومتر، احداث و آسفالت راه روستایی بلوک تکاب در دو قطعه به طول 17 کیلومتر، روکش آسفالت راه روستایی دره بام به طول 13 کیلومتر و روکش آسفالت راه روستایی کوه دره به طول 1.2 کیلومتر، پروژه های راه روستایی هستند که در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

سلطانی تصریح کرد: با بهره برداری از این راههای روستایی بیش از 2000 خانوار روستایی از راه مناسب برخودار خواهند شد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان سبزوار افزود: در این هفته، عملیات رفع نقطه پر حادثه پلیس راه سبزوار و همچنین تعمیر و مرمت پل کالشور نیز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 900 میلیون ریال به پایان رسیده و این دو پروژه نیز به بهره برداری می رسند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان چناران نیز به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت هفته دولت دو طرح آسفالت راه روستایی در چناران به بهره برداری رسید.

خانزاده گفت: اصلاح تقاطع سانحه خیز موسی آباد در محور اصلی مشهد ـ چناران یکی از این طرح ها بود که برای اجرای این طرح سه میلیارد و ‌٢٠٠میلیون ریال از محل اعتبارات اصلاح نقاط حادثه خیز کشور هزینه شد و با اجرای آن، یکی از دو نقطه حادثه خیز محور اصلی در بخش گلبهار حذف شد.

وی افزود: محور روستایی نوبهار به بازه یکی دیگر از طرحهای راه روستایی است که به طول 2.2کیلومتر با هفت متر عرض و با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ‌٣٠٠ میلیون ریال از محل اعتبارات آسفالت راه های روستایی زیرسازی و آسفالت شد و ساکنان و مالکان دو روستای نوبهار و بازه از آن بهره مند می شوند.

وی گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون ‌٢٨٠ کیلومتر از ‌٥٤٨ کیلومتر راه روستایی شهرستان آسفالت شده که نیمی از این میزان در پنج سال گذشته بوده است.