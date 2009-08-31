به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اجرای طرح ساماندهی وضعیت مسکن در کشور یکی از اولین اقدامات دولت نهم به شمار می رفت که در طول چهار سال گذشته و با اجرای برنامه های مختلف از جمله طرح مسکن مهر، مسکن اجاره ای، استفاده از فناوری های نوین و ... سعی کرد که بتواند وضعیت مسکن را تاحدودی سامان دهد.

مهمترین طرحی که بیشترین وقت و زمان کارگزاران دولت را به خود اختصاص داد و به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار قرار گرفت، مسکن مهر بود که امروز به رغم پایان چهار سال دولت نهم در کردستان از پیشرفت چندان قابل قبولی برخوردار نیست.

در حالی امروز آمارهای مختلفی از میزان ثبت نام و ساماندهی افراد در قالب تعاونی های مسکن مهر در کردستان ارائه می شود که متاسفانه به دلیل عدم تعریف راهکارهای لازم هنوز اجرای این طرح در گیرو دارهای فضای اداری و نامه نگاری های مختلف باقی مانده تا رفع این کاستی ها و تقویت زیرساخت های لازم به عنوان اولویتی انکارناپذیر برای دولت دهم به شمار آید.

عدم وجود تعریف مشخص در خصوص ساز و کارهای اجرای طرح مسکن مهر

هر چند که همواره مسئولان کشوری و استانی از اجرای طرح مسکن مهر به عنوان یک اولویت کاری تاکید می کردند اما به نظر می رسد عدم تعریف ساز و کارهای لازم و نبود یک نوع هماهنگی در بین دستگاه ها و سازمان های متولی از جمله مهمترین نقاط ضعف در اجرای این طرح هستند.

عدم وجود تعاریف مشخص و قانونمند در کنار تغییر روزانه قوانین و بخشنامه های مسکن مهر از جمله مهمترین دلایل رکود این طرح به شمار می رود

بحث های مختلف بین مسئولین و اعضای شورای مسکن در استان ها به ویژه کردستان موید این نکته است که وظایف هر سازمان و دستگاهی به وضوح تعریف نشده و این معضل باعث شد که مسئله بسیار ساده ای همچون نحوه تامین عوارض شهرداری ها بارها در جلسات مسکن مهر در دستور کار قرار گرفته و بخش زیادی از وقت جلسه را به خود اختصاص دهد

با این حال و در ابتدای آغاز این طرح در استان کردستان معمولا هر ماه یک جلسه اختصاصی با حضور استاندار کردستان و مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی مرتبط با موضوع برگزار شده است که از جلسه ابتدایی تاکنون همواره بر تسریع در اجرای این طرح تاکید شده ولی تاکنون آنگونه که باید و شاید نسبت به این مهم توجهی صورت نگرفته است.

استاندار کردستان از جلسه ابتدایی تاکنون از همه مدیران کل درخواست می کرد که فارغ از کارهای اداری و روال معمول نسبت به بررسی و پیگیری برنامه و کارهای طرح مسکن مهر اقدام کنند و حتی در بعضی از موارد نیز به مسئولان در این خصوص تذکر داد.

اما با این حال به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی دولت در خصوص نحوه اجرای مسکن مهر در کردستان با وضعیتی که امروز در این منطقه حاکم است فاصله بسیار باشد و جا دارد که نسبت به این مهم تجدید نظر جدی صورت پذیرد.

ثبت نام 58 هزار کردستانی در طرح مسکن مهر

مدیرکل تعاون استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اعلام آخرین وضعیت ساماندهی و ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر در این خطه از ایران اسلامی اظهار داشت: تاکنون در مجموع بیش از 58 هزار نفر در طرح مسکن مهر در استان کردستان ثبت نام کرده اند.

محمد مراد زارعی افزود: از مجموع افراد ثبت نام شده تا امروز بیش از 17 هزار و 800 نفر بنا به دلایل مختلف از این طرح خارج شده و 24 هزار نفر نیز پالایش و برای استفاده از تسهیلات معرفی و نسبت به ثبت تعاونی و تحویل زمین اقدام کرده اند.

خروج 17 هزار و 800 کردستانی از طرح مسکن مهر

وی با اشاره به خروج 17 هزار و 800 نفر از طرح مسکن مهر در کردستان عنوان کرد: این افراد در مرحه نخست به دلیل عدم وجود شرایط لازم، تاخیر در پرداخت سهم آورده اولیه، عدم توانایی شخصی در پرداخت سهم متقاضی و تعداد افراد اندکی نیز به دلیل طولانی شدن زمان اجرای طرح از مسکن مهر خارج شده اند.

طولانی شدن مدت زمان اجرای طرح مسکن مهر در کردستان باعث افزایش انصراف افراد از ادامه این طرح در استان شده است

در حالی که امروز متاسفانه به دلیل طولانی شدن زمان اجرای طرح مسکن مهر و زمان بر بودن کارهای مقدماتی، انصراف متقاضیان در استان کردستان همچنان وجود دارد و در مواردی حتی میزان انصراف ها نیز در حال افزایش است.

مدیرکل تعاون استان کردستان گفت: همچنین از میان افراد پالایش شده تاکنون 339 تعاونی تشکیل شده که از مجموع تعاونی های تشکیل شده تا امروز اعضای 290 تعاونی قرارداد واگذاری زمین را امضاء کرده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان نیز در خصوص آخرین وضعیت اجرای این طرح در استان به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در حال حاضر کار خاکبرداری 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر در استان کردستان به پایان رسیده است.

آغاز کار ساخت و ساز دو هزار و 400 واحد مسکن مهر در کردستان

محمد رسولی یادآور شد: از میان واحدهای که کار زمین آنها به پایان رسیده، چهار هزار و 800 واحد آماده ساخت هستند که در حال حاضر کار ساخت و ساز دو هزار و 840 واحد نیز آغاز شده است.

وی بیان داشت: کار ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر در شهرستانهای سنندج، دیواندره و سقز شروع شده و باتوجه به اقدامات انجام شده امیدواریم که عملیات اجرایی در شهرستانهای دیگر استان نیز ظرف روزهای آینده آغاز شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در ادامه تعداد واحدهایی که در شرف اخذ پروانه ساختمانی هستند را سه هزار و 58 واحد دانست و ادامه داد: دو هزار و 400 واحد نیز نسبت به انعقاد قرارداد ساخت اقدام کرده‌اند.

هیچ گونه مشکلی برای تامین زمین مسکن مهر در کردستان وجود ندارد

رسولی با اشاره به اینکه برای تامین زمین مسکن مهر در استان کردستان هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار داشت: تاکنون 252 هکتار زمین برای اجرای طرح مسکن مهر در کل استان کردستان اختصاص داده شده و در آینده نیز هیچ گونه مشکلی برای تامین مسکن وجود ندارد.

مسئولان مسکن مهر کردستان نبود زمین های مسطح و وضعیت آب و هوایی را عامل اصلی در روند کند مسکن مهر در این استان می دانند

اما مهمترین مسئله که به قول مسئولان استان کردستان باعث کندی اجرای این طرح شده، وضعیت جغرافیایی منطقه و کم بودن زمان اجرای طرح های عمرانی به دلیل تغیرات آب و هوایی است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان در این رابطه می گوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما نبود زمین مسطح در استان است که این امر باعث شده تا زمان بسیار زیادی برای آماده سازی زمین تلف شده و در نتیجه زمان اجرای کار نیز بیشتر می شود.

رسولی یادآور شد: در کنار نبود زمینهای مسطح، وجود افراد سودجو و زمین خوار همچنین ساماندهی تعاونی های مسکنی که در سالهای گذشته و به صورت غیرقانونی به وجود آمده بودند نیز از جمله دیگر عوامل این معضل به شمار می رود.

از سوی دیگر نیز پس از کش و قوس های فراوان به نظر می رسد که مشکل پرداخت تسهیلات مسکن مهر در استان کردستان مرتفع و مدیر امور شعب بانک ملی استان نیز اعلام کرد که هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات این طرح در کردستان وجود ندارد.

در حالی که در ابتدا قرار بود تسهیلات مسکن مهر توسط بانکهای مختلفی از جمله ملی، ملت، تجارت، مسکن و صادرات پرداخت شود ولی در جدیدترین تصمیم مقرر شده که بیشتر تسهیلات از طریق دو بانک ملی و مسکن به متقاضیان مسکن مهر پرداخت شود.

منوچر رضانیا مدیر امور شعب بانک ملی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای تامین تسهیلات مسکن مهر وجود ندارد و اعضای تعاونی ها می توانند با مراجعه به بانک ملی یا مسکن نسبت به تکمیل پرونده نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.

اعضای تعاونی ها توانایی تامین سهم آورده سپرده خود را ندارند

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر مشکل از اعضای تعاونی ها و متقاضیان است، به گونه ای که از ابتدای سال جاری مبلغ سهم آورده بانک در حساب افراد واریز شده که خود متقاضیان نسبت به دریافت تسهیلات و پرداخت سم آورده خود اقدام نکرده اند.

در حالیکه توجیه مسئولان برای عدم اجرای موفقیت آمیز طرح مسکن مهر در استان کردستان وضعیت جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی است اما به نظر می رسد که عدم هماهنگی ها و نبود استراتژی خاص در بین دستگاه های متولی عامل اصلی در روند کندی مسکن مهر در کردستان است.

نبود زمینهای مسطح در کنار کوتاه بودن فصل کاری هر چند می تواند یکی از عوامل روند کنونی مسکن مهر باشد، اما به نظر می رسد که می شود با هماهنگی بیشتر نسبت به تسریع در انجام این کار که یکی از سیاستهای اصلی دولت نهم بوده، تلاش کرد.