وحید سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در مبارزات ابتدایی خود حریفی از کره شمالی که قهرمان آسیا بود را شکست دادم، سپس مقابل جودوکار روس که سه بار قهرمان اروپا شده بود به برتری رسیدم و در نهایت با غلبه بر جودوکاری از ونزوئلا که در گروه خود بهترین نفرات را شکست داده بود به نیمه نهایی رسیدم.

وی ادامه داد: جودوکار اوکراینی که در نیمه نهایی با او روبرو شدم به واقع یک پدیده بود و با قدرت توانست مدال طلای وزن 60 کیلو را تصاحب کند. این جودوکار در مبارزه با من یک تاکتیک ناجوانمردانه به کار گرفت و در یک حرکت حرفه‌ای و به دور از چشم داوران مشتی به گلویم زد و بعد اجرای فن کرد.

عضو تیم ملی جودو با اشاره به تغییر قوانین مسابقات جودو گفت: قوانین جدید برای پیشرفت جودو طراحی شده ولی مشکلاتی هم در پی داشته و داوران هنوز با این قوانین هماهنگ نشده‌اند. از اولین مبارزه به لباس ما ایراد گرفتند، پس از تهیه لباس، به کمربندم ایراد گرفتند تا در نهایت تمرکز خود را از دست داده و مدالی که حق مسلم من بود به جودوکار ارمنی برسد.

سرلک در مورد این حریف خود گفت: من یک بار او را در تهران شکست داده بودم، در مسابقات روتردام هم تا ثانیه آخر با امتیاز بالا از او پیش بودم اما داوران نه تنها امتیاز ضربه فنی مرا نادیده گرفتند بلکه برای گارد خطای حریف به من اخطار دادند تا به راحتی بازنده شوم.

وی در ادامه افزود: من دوبار در مسابقات جهانی شرکت کرده و توانایی خود را ثابت کرده‌ام. متاسفانه برخی‌ها که حتی یک بار تمرین ما را از نزدیک تماشا نکرده‌اند، مرا جودوکاری تک گارد معرفی می کنند ولی با همین تک گاردی بزرگان جودو جهان را ضربه فنی کردم.

سرلک در پایان گفت: با اعتماد میران به مسابقات جهانی اعزام شدم و خوشحالم که توانستم جواب این اعتماد را بدهم.