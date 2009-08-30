در آستانه شکل گیری دولت دهم ، دکترمحمود احمدی نژاد پیش از معرفی کابینه به مجلس ، با معرفی برخی از آنان بصورت تلویزیونی تعجب محافل سیاسی وخبری کشور را رقم زد. این رخداد سیاسی با اینکه عملی غیرقانونی نبود اما برونداد سیاسی-اجتماعی مطلوبی را برای رئیس دولت دهم در بر نداشت.

در پی این اقدام "بیژن نوباوه" یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم که خود عضو شورای نظارت بر عملکرد سازمان صدا وسیما نیز هست با عنوان اینکه احمدی نژاد بدلیل تعطیلی مجلس واصرار صداوسیما برای تنویر افکار عمومی مجبور به معرفی وزیران پیشنهادی خود از طریق رسانه ملی شد بر این حرکت صحه گذاشت.

از آنسو "مصطفی کواکبیان" هم که جزء اصلاح طلبان مجلس هشتم به حساب می آید در گفتگویی صریح اعلام کرد که رئیس جمهور نمی تواند از طریق تلویزیون وزیران پیشنهادی خود را به مجلس تحمیل نماید ضمن اینکه مجلس منشا مشروعیت دولت است، ولی بهر حال احمدی نژاد با اما و اگرهای بسیار و مطرح کردن شعار تغییرات این اقدام را انجام داد.

وعده احمدی نژاد بهره گیری از نخبگان آنهم فارغ از گرایشات سیاسی شان در کابینه دهم بود که البته این مهم هم به عقیده برخی نمایندگان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل مجلس هشتم به وقوع نپیوست و احمدی نژاد تنها از همفکرانی که کاملا با وی همسو یا به عبارتی "هماهنگ" بودند استفاده کرد.

به بیانی دیگر رئیس جمهور اسامی 21 نفراز افرادی را در تاریخ 28 مرداد ماه سال جاری در نامه ای رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به عقیده برخی از نمایندگان ویژگی مشخصه آنان مطیع بودنشان در برابر احمدی نژاد بود.

با توجه به اینکه 5 وزیر پیشنهادی در جایگاه وزارتی پیشین خود ابقا شدند ، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنشهای متفاوتی را به این لیست نشان دادند. به گونه ای که برخی از نمایندگان تنها برخی ازافراد لیست 21 نفره احمدی نژاد را تائید نمودند و جمعی دیگر هم این لیست را بر نتافتند و به آن انتقاد داشتند ، این جمع شامل نزدیک ترین نمایندگان به رئیس جمهور نیز می شدند.

در این رابطه می توان به اظهارات حجت الاسلام "مرتضی آقا تهرانی" که یکی از اعضای تاثیر گذار فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس است اشاره کرد . وی صراحتا اعلام کرده بود فراکسیون انقلاب اسلامی به چند نفر از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد نخواهد داد. این فراکسیون در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری درخانه ملت شکل گرفت و به حمایت و فعالیت تبلیغاتی به سود محمود احمدی نژاد پرداخت.

نکته ای که باید در این میان به آن توجه نمود ملاحظات سیاسی و روابط نمایندگان با دولتیان است که شاید در برخی موارد مانع اظهار نظر صریح و بیان دیدگاه حقیقی آنان در مصاحبه ها درباره دولت دهم شود .

با این حال انتقاد ها به کابینه پیشنهادی جنبه های چند سویه ای داشت. برخی با توجه به نهی برخی ازمراجع عظام نسبت به استفاده از زنان در کابینه ، مخالف معرفی 3 وزیر زن در دولت دهم بودند. البته برخی از تحلیلگران نیز در این رابطه معتقدند که احمدی نژاد با علم به اینکه این 3 وزیرزن پیشنهادی اش یا حداقل 2 تن از این 3 نفر در مجلس رای نخواهند آورد ، آنان را به مجلس معرفی کرده تا به نوعی اینگونه به مردم القا نماید که به جایگاه زنان در مدیریتهای کلان کشوراعتقاد دارد ، اما این نمایندگان مجلس بودند که از تحقق این مهم در دولت دهم جلوگیری کردند.

برخی از نمایندگان هم معتقد بودند که احمدی نژاد لااقل می توانست زنان توانمندتر وباسابقه تری را بدور از هر گونه نگاه فمنیستی ولو تصنعی بعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نماید تا بلکه این بانوان بهتر بتوانند نظر نمایندگان را در دادن رای اعتماد به خود جلب کنند. ضمن اینکه تعدادی از نمایندگان هم علاوه بر روزه مرسوم ماه مبارک رمضان مبادرت به گرفتن روزه سکوت کردند . به گونه ای که از هرگونه اظهارنظری چه مثبت وچه منفی درباره وزیران پیشنهادی احمدی نژاد خودداری می کنند، که باید منتظر بود که این نمایندگان چگونه روزه سکوت خود را افطار می کنند.

در عین حال عده ای هم عامل جنسیت را ملاک دادن رای اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی نمی دانستند بلکه خصوصیات بارز دیگری از جمله داشتن توانمندی وآشنایی ومرتبط بودن تخصص وزیر پیشنهادی با حوزه مربوطه را معیار رای اعتماد نمایندگان دانستند.

جمعی از نمایندگان هم تنها گلایه ای مبنی برعدم استفاده احمدی نژاد ازهمفکران منتقد خود در کابینه دهم را با توجه به شعارهایی که وی در خصوص استفاده از سلایق گوناگون در دولت دهم مطرح می کرد ، نسبت به رئیس جمهور داشتند.

انتقاد دیگری که مجلسیها به رئیس دولت دهم داشتند این بود که چرا احمدی نژاد قبل از معرفی 21 وزیر پیشنهادی با کمیسیونهای تخصصی مجلس مشورت ننموده است تا بدینوسیله از نظرات استمزاجی نمایندگان برای چیدمان افراد در کابینه خود استفاده نماید و حداقل در گرفتن رای اعتماد از نمایندگان برای وزیران پیشنهادی خود موفق تر باشد. نداشتن سابقه روشن انقلابی و تاکید برجوانگرایی صرف احمدی نژاد در انتخاب وزیران را هم می توان به عنوان دیگرعوامل موثردر عدم رای آوری گزینه ها که از سوی نمایندگان مطرح شد به شمار آورد.

البته ناگفته نماند که احمدی نژاد قبل از معرفی تلویزیونی وزیران پیشنهادی خود یک دیدار تشریفاتی هم در بیستم مرداد ماه با فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی داشت که در این خصوص "علی مطهری" عضو فراکسیون اصولگرایان جلسه مجمع عمومی این فراکسیون با رئیس جمهور درباره انتخاب کابینه دهم را موفق ندانست و گفت : احمدی نژاد نیروهای صالح دولتهای قبلی و گروه ها و افراد منتقد را به بهانه اشرافیگری و لزوم همگرا بودن اعضای کابینه رد می کند.

قریب به اتفاق بهارستان نشینان بر داشتن ویژگیهایی همچون ولایت مداری، توانمندی ،تخصص ، تعهد ،تجربه ، ساده زیستی واز همه مهمتر آشنا بودن وزیر پیشنهادی با حوزه مربوطه را در دادن رای اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی موثر می دانند اما این در حالیست که برخی از نمایندگانی همچون "محمدرضا باهنر" نایب رئیس مجلس هشتم و" مسعود پزشکیان" عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس معتقدند که برخی از وزیران پیشنهادی احمدی نژاد یک یا چند شرط لازم را برای تصدی پست وزارتی ندارند.

دراین راستا "محمدرضا باهنر" نایب رئیس مجلس و چهره شاخص درمیان اصولگرایان مجلس براین باور است که وزارتخانه ها به وزیری توانمند و باسابقه ای برای سامان دادن به امور احتیاج دارد ودر این خصوص وزیری که از سوابق چندانی برخوردار نبوده قابل اطمینان ومناسب نیست ویا در جایی دیگر"مسعود پزشکیان" از اصلاح طلبان مجلس که در دولت اصلاحات سابقه وزارت دارد با انتقاد از معرفی برخی افراد غیر متخصص ازسوی احمدی نژاد برای برخی وزارتخانه ها تاکید کرد که شاید افرادی وجود داشته باشند که در جای دیگری تخصص داشته باشند، اما شاخص اصلی برای ما آن است که با فرد راهنمایی پا به مسیر بگذاریم که آن مسیر را طی کرده است، قطعا مسیر رسیدن به هدف با افرادی قابل طی شدن است که چم و خم جاده را بدانند.

درحقیقت این نمایندگان هستند که با رای اعتماد خود وزیر شدن گزینه ای پیشنهادی احمدی نژاد را ممکن می کنند واینجاست که نقش تاثیر گذار نمایندگان مردم در مجلس به رخ رئیس دولت دهم کشیده خواهد شد، به گونه ای که وکلای ملت خارج از چارچوب مصلحت اندیشی صرف ودر نظر گرفتن رضای الهی وپاسخ به مطالبات به حق مردم شریف کشورمان، به افراد لایقی که پست وزارت را تنها فرصتی برای خدمت به مردم می دانند، رای خواهند داد.

با این وجود برخی از سیاسیون براین باورند که افراد بانفوذی در مجلس قدرت جهت بخشی آرا نمایندگان را به سوی مورد نظر دارند تا بلکه از این طریق بتوانند سهمی از کابینه را به جریان خود اختصاص دهند.

به گزارش مهر ، با بررسی دیدگاه های نمایندگان مجلس در روزهای اخیر که در گفتگو با رسانه ها مطرح شده است و شنیده ها از راهروهای مجلس می توان این گونه گمانه زد که سید شمس‌الدین حسینی گزینه وزارت اقتصاد و دارایی، منوچهر متکی گزینه وزارت امور خارجه، سیدمرتضی بختیاری گزینه وزارت دادگستری، سرداراحمد وحیدی گزینه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سید‌محمد حسینی گزینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد عباسی گزینه وزارت تعاون، کامران دانشجوگزینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حیدرمصلحی گزینه وزارت اطلاعات از شانس بالاتری برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس برخوردارند.

ضمن اینکه رای آوری رضا تقی‌پورگزینه وزارت ارتباطات، مرضیه وحید دستجردی گزینه وزارت بهداشت، صادق خلیلیان گزینه وزارت جهاد کشاورزی، حمید بهبهانی گزینه وزارت راه و ترابری، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی گزینه وزارت کار و امور اجتماعی، مصطفی محمد نجارگزینه وزارت کشور، علی نیکزاد گزینه وزارت مسکن و مهدی غضنفری گزینه وزارت بازرگانی هم در کشاکش مباحث پارلمانی است. نهایتا سایر وزیران پیشنهادی هم ازشانس کمی برای اخذ رای اعتماد برخوردارند که البته اگر هم بنا باشد که رای بیاورند با رای اعتماد ضعیف به کابینه دهم راه خواهند یافت .

البته همه اینها در حد گمانه زنی است و باید منتظر بود و دید نتیجه رایزنی های این افراد با نمایندگان مجلس بویژه چهره های تاثیر گذار مجلس که بعضا از اعضای احزاب مهم جامعه مدنی کشورهستند چه خواهد شد .

باید این مهم را در نظر داشت که بالاخره تعدادی از وزیران پیشنهادی موفق به اخذ رای اعتماد از نمایندگان نخواهند شد اما به قول "جواد آرین منش" نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رای ندادن مجلس به وزیران پیشنهادی احمدی نژاد نباید به عنوان عدم همکاری مجلس با دولت تلقی گردد و چه بسا حتی بعضا رای ندادن بهتر از رای دادن باشد وبه دولت هم در انتخاب افراد بهتر کمک نماید.



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گزارش: محمدابراهیم پاکزاد