افزایش 7 درصدی مسافرتها به استان همدان

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون نزدیک به یک میلیون و 300 نفر مسافر به استان همدان سفر کرده اند.

وی با بیان اینکه درآمدزایی در بخش گردشگری به رونق اقتصادی استان کمک قابل توجهی می کند، خاطرنشان کرد: به منظور رفاه حال مسافران، ستادی با همکاری استانداری همدان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تشکیل شد تا با نظارت بر کلیه امور رفاهی و خدماتی استان به مسافران، میزان رضایتمندی آنان را افزایش دهد که در همین زمینه استان همدان موفق شده است در زمینه جذب مسافر و توریست به استان، رتبه برتر کشوری را کسب کند.

ایزدی با اشاره به اینکه تعداد مسافران خارج از کشور به این استان همه ساله در مهر ماه افزایش چشمگیری دارد، یادآور شد: در حال حاضر تعداد مسافران خارج از کشور نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.

معاون گردشگری و توریستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان با اعلام این خبر که استقبال مسافران از مکانهای تاریخی در سال جاری بی سابقه بوده است، گفت: بیشترین بازدید مسافران به استان از آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه باباطاهر، گنبد علویان و همچنین از غار سیاحتی علیصدر همدان بوده است.