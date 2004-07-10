عادلي : اميدواريم اين اجلاس دستاوردهاي مهم و مثبتي به دنبال داشته باشد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، معاون اقتصادي وزيرامورخارجه با بيان اين مطلب افزود: در ابتداي اين اجلاس درمورد وضع و اطلاعات مربوط به كشورهاي شركت كننده در اين اجلاس با وزيرامورخارجه جلسه اي برگزارشد كه اين جلسه مشترك مي تواند تاثيرمهمي دربرگزاري نشست كميسيونرها درپيدا كردن راهكارهاي جدي و اساسي و همچنين يافتن شريك هاي تجاري و بازارهاي جديد داشته باشد خصوصا اين مسئله مي تواند در زمينه هاي علمي و فرهنگي تاثيرات مهمي در ارتقا همكاريها به جاي بگذارد.



عادلي افزود: در اين اجلاس دو روزه بر محورهايي ازجمله اجلاس اقتصادي و نقطه نظرات كشورها در زمينه هاي همكاري مشترك و همچنين درآخرين اجلاس سران درتهران تصميمات مهمي اتخاذ شد كه مي تواند مبناي اقدامات و تصميمات اين اجلاس دو روزه باشد تاكيد خواهد شد.



وي تصريح كرد: ما براساس اجلاس مقدماتي نظرات را بررسي خواهيم كرد. در اجلاس مقدماتي بحث تجارت بين كشورها مورد بررسي و توانمنديها و ظرفيتهاي همه كشورها درعرصه تجارت آزاد، مديريت اقتصادي در بالاترين سطح مورد بحث قرار گرفت. قرار است اين موضوع درجوي دوستانه براساس مباحث گمرگي و توانمنديهاي تجاري يكديگردر تهران دنبال شود.



معاون اقتصادي وزيرامورخارجه تاكيد كرد: كشورهاي عضو بايد توصيه هاي مهم در زمينه ارتقا همكاريهاي كه موجب افزايش و سرعت همكاريها مي شود را انجام دهند و هر كدام از اعضاي دي 8 بايد در نشست مشاركت فعال داشته باشند همانگونه كه در اجلاس ماه ژوئن اين امر تحقق يافت .



وي افزود: ما علاقمنديم كه در زمينه دبيركل و هيات اجرايي دي 8 با هم بحث كنيم و كارشناسان همه كشورهاي عضو راهكارهاي اجرايي را بررسي خواهند كرد و در اين رابطه توصيه هايي در اين اجلاس مقدماتي و همچنين WTO و ساير اجلاس به عمل آمده كه اميدواريم اين اجلاس دستاوردهاي خوبي داشته باشد.

درپايان سخنان عادلي دبيركلي معاونين و مقامات ارشد گروه دي 8 از پاكستان به ايران داده شد.



سپس معاونين وزراي خارجه و مقامات ارشد كشورهاي عضو در خصوص همگرايي اقتصادي و ايجاد بانك مركزي مشترك بين كشورهاي عضو نظراتي را بيان كردند .