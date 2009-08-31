افتتاح 15 پروژه با اعتبار بالغ بر 46 میلیارد ریال در شهرستان تخت جلگه

محمدرضا حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در مدت کوتاه ارتقای شهرستان تخت جلگه بیش از 15 پروژه در حوزه های کشاورزی، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، آبرسانی، مسکن و پروژه های روستایی با اعتبار بیش از 46 میلیارد و 288 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است که در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است.

وی تامین آب شرب روستای توزنده جان کهنه، پروژه آبیاری قطره ای روستای سلیمانی و کفکی با اعتبار جمعا 25 میلیارد و 573 میلیون ریال را از جمله پروژه های افتتاح شده در تخت جلگه خواند و گفت: طی پنج ماه گذشته پروژه لوله گذاری و انتقال آب شهر فیروزه با اعتبار 3 میلیارد و 600 میلیون ریال نیز به بهره بردرای رسید.

فرماندار تخت جلگه به افتتاح یک پروژه کشاورزی و دامداری صنعتی در شهر فیروزه و یک پروژه کشاورزی گلخانه ای در روستای سلیمانی با اعتبار یک میلیارد و 180 میلیون ریال، بهسازی گلزار شهدا و احداث راه روستایی تقی آباد در مدت فعالیت دولت نهم اشاره کرد و افزود: طرح هادی روستاهای تقی آباد و قره باغ نیز طی 5 ماه گذشته اجرا شده است.

حاجی زاده در ادامه با اشاره به بهره برداری از خانه بهداشت در روستای زاونگ با اعتبار دو میلیارد و دو مدرسه در روستای همت آباد و شهر فیروزه و کمک به محرومان جهت تامین مسکن گفت: دولت نهم در راستای شعار عدالت و مهروزی و محرومیت زدایی با اجرای پروژه های متعدد در حوزه های مختلف کوشیده است، با نگاه ویژه ای به مناطق کم برخوردار عدالت را محقق و امکانات را به صورت متوازن در میان مردم توزیع کند.

وی راه مواصلاتی نیشابور به شهر فیروزه، احداث دهانه آبگیر بزقوچان، احداث هنرستان 12 کلاسه شبانه روزی فنی و حرفه ای، احداث آسفالت راه روستایی شورگشت، نیرآباد و تو زنده جان و احداث آسفالت راه از جاده قدیم قوچان، زاونگ و فهند را از جمله پروژه های در حال اجرا در شهرستان تخت جلگه عنوان کرد و افزود: فضای کار و تلاش در تخت جلگه با نشاط تر و پویاتر از گذشته است.

فرماندار تخت جلگه ادامه داد: آبرسانی روستایی مرزان، شورگشت و طرح هادی روستاهای فرخار، قره باغ، مرزان و شوراب از دیگر پروژه های در حال اجرا در این شهرستان است که به زودی به بهره برداری می رسد.