به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نساجی سنتی ایران" نوشته حسین یاوری تهیه و تدوین شده در دفتر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ماحصل تحقیقات و پژوهشهای نویسنده درباره صنایع دستی، طراحی و چاپ پارچه است که برای علاقمندان هنرهای سنتی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب شامل مقدمه و 9 فصل با عناوین مروری بر پیشینه نساجی سنتی ایران و سیر تحول وتطور دستگاههای بافندگی، الیاف ‌شناسی، مختصری درباره حلاجی و ریسندگی، مقدمات بافندگی، بافندگی، انواع بافتها، مشخصات دستگاههای بافندگی سنتی، بررسی ویژگیهای پارچه‌های دستباف ایرانی از گذشته تا کنون و سیر تطور آن و آشنایی با مهمترین پارچه‌های دستباف ایرانی است.

در پایان کتاب سه ضمیمه برای راهنمایی بیشتر مخاطب با عناوین اطلاعاتی در مورد تعیین نمره نخ، اطلاعاتی پیرامون ریسندگی وتابیدن نخ به روش سنتی آورده شده است.

کتاب "نساجی سنّتی ایران" نوشته حسین یاوری در 128 صفحه و شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.