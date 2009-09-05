تلفات آنفلوآنزای معمولی در ایران بیشتر از نوع A است

دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به اینکه نمی توان آمار دقیق از میزان تلفات ناشی از آنفلوآنزای معمولی در کشور ارائه داد به خبرنگار مهر گفت: عوارض آنفلوآنزای معمولی بیشتر گریبان افراد مسن و ناتوان را می گیرد و بیشتر مرگ و میرها مربوط به این قبیل افراد است.

همه ساله افراد زیادی در فصل پاییز و زمستان بر اثر ابتلا به آنفلوآنزای معمولی فوت می کنند که این آمار به ثبت نمی رسد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: با آغاز فصل پاییز و زمستان، روند سرماخوردگی شدت می یابد و این وضعیت باعث می شود که این بیماری واگیر همه اعضای یک خانواده را درگیر کند که برخی افراد خانواده شامل سالمندان و کسانی که سابقه بیماری مزمن دارند، بیشتر دچار عوارض ناشی از ابتلا به آنفلوآنزای معمولی شوند.

عدم رعایت بهداشت فردی، سرفه و عطسه در فضای باز، دست دادن، روبوسی، استفاده مشترک از لیوان و ظروف سبب انتقال این بیماری شده و در مکانهایی که اصول اولیه بهداشت فردی رعایت نمی شود و مردم از وضعیت اقتصادی نامناسبی برخوردارند این بیماری شیوع بیشتری دارد.

خسرونیا با توصیه به افراد مسن و مبتلایان به بیماریهای مزمن (سرطان، ریوی، کلیوی، دیابت و...)، گفت: این افراد بهتر است در آغاز فصل پاییز نسبت به زدن واکسن آنفلوآنزای معمولی اقدام کنند تا کمتر دچار عوارض آن شوند.