به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این رمان نویس مشهور ترک که هم اکنون در روسیه به سر می‌برد در مصاحبه‌ای تلویزیونی با کانال "روسیا لیوم" گفت: من قبل از هر چیز به سیاست نمی‌اندیشم چرا که اساساً شخصیتی سیاسی نیستم بلکه یک نویسنده و چهره‌ای ادبی‌ام و می خواهم بیشتر رمان بنویسم و ادبیات و به ویژه ژانر رمان مسلک من است.

پاموک با تاکید مجدد بر اینکه او اساساً یک رمان نویس است نه چیز دیگر اضافه کرد: من مانند یک هنرمند، رمانهای خود را می‌نویسم و در واقع آنها را نقاشی می‌کنم و وقتی اینگونه شد آنوقت می‌توانم بگویم که با نگاه خاص خودم به دنیا می‌نگرم که در آن سیاست هم وجود دارد.

برنده جایزه ادبی نوبل در سال 2006 همچنین با اشاره به مواضع سیاسی‌اش گفت: من به میل شخصی‌ام به دنیای سیاست نیامده‌ام هر چند به خاطر رمانهایم و شاید به طور ناخواسته در جهان سیاست هم مشهور شده‌ام اما واقعیت این است که من سیاستمدار نبوده و نیستم و اعلام مواضعی سیاسی در پاره‌ای اوقات هم ربطی به ذات من ندارد.

این نویسنده ترک درباره عضویت کشورش در اتحادیه اروپا نیز، مواضع خود را اینگونه بیان کرد: اگر اتحادیه اروپا ترکیه را به عنوان یک عضو خود بپذیرد باید این نکته را نیز مد نظر داشته باشد که ترکیه کشوری مسیحی نیست و به همین خاطر این اتحادیه در بحثهای چالشی برای به عضویت درآوردن ترکیه نباید موضوع دین را محور قرار دهد بلکه باید همزیستی مسالمت آمیز قومیتها و پیروان ادیان مختلف و مدنیت و دموکراسی را در این کشور مد نظر قرار دهد.

پاموک افزود: درست است که مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به اصلی‌ترین دغدغه کشور ما تبدیل شده اما فکر می‌کنم ترکیه فعلاً در سطح ملی نیاز به آزادی بیشتر اندیشه و بیان آن به شیوه اروپایی، صداقت در عمل و قوانینی است که این آزادیهای را تامین کند.

قلعه سفید، کتاب سیاه، گل در دمشق، زندگی نو، نام من سرخ است و برف از جمله رمانهای مشهور این نویسنده ترک هستند.