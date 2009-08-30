کابینه دهم هماهنگ است/ 50 درصد کابینه دکترا دارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین گروسی نماینده شهریار در جلسه علنی روز یکشنبه و در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در موافقت با برنامه دولت اظهار داشت: در فلسفه اسلامی معمولا فلسفه را به دو بخش عملی و نظری تقسیم کردند فلسفه نظری شامل الهیات، ریاضیات و طبیعیات و فلسفه علمی شامل اخلاق و سیاست است.



وی افزود: آنچه امروز کشورهای پیشرفته به آن توجه کردند فلسفه عملی بود و در فلسفه نظری بسیار از ما عقب هستند.

گروسی افزود: تعجب می کنم از کسانی که در مخالفت سخن گفتند تعجب می کنم از آمار و ارقامی می دهند ما متاسفانه در جامعه اگر امروز مشکل بیکاری، تورم و مشکلات اقتصادی دیگر داریم مگر در این 4 سال مشکلات بوجود آمده است.

نماینده شهریار خاطر نشان کرد: ما چگونه کار از دولت و وزیران بخواهیم در حالی که مدیریت را از بین ببریم رئیس جمهور وزیران را معرفی کرده که همه جوانب را دیده است در کنار تجربه و تخصص باید هماهنگی وجود داشته باشد نه اینکه وزیری پس از مدتی بگوید هیچ کدام از سیاست های دولت را اجرا نکردم ، پس چرا رفتی در تیم دولت؟

عضو فراکسیون صنایع و معادن بر برنامه محوری دولت تاکید کرد و گفت: تیم هماهنگی باید وجود داشته باشد تا مشکلات را مرتفع کند. دولت به رسالت سنگین خود پس از حضور 85 درصدی مردم دولت این حساسیت را دارد که پاسخ محبت مردم را بدهد و بتواند مشکلات جوانان را پاسخگو باشد.

نماینده شهریار تصریح کرد: افراد معرفی شده در کابینه نوعا تحصیلات خوبی دارند. نماینده مخالف سخنانی ار مطرح کردند آیا سفرهای استانی بحث الفاظ بوده است. آیا رفع تهدید از کشور بحث الفاظ بوده است؟ ظهور روحیه خودباوری و امید به مردم آیا بحث الفاظ بوده است؟

وی گفت: دلیل افراد برکنار شده قبول نداشتن سیاست های دولت توسط آنان است.

گروسی در خصوص حضور بانوان در کابینه نیز تصریح کرد: ما در عرصه جهانی متهم هستیم که حقوق بانوان را نقض می کنیم چه ایرادی دارد که افرادی که معرفی شدند از بانوان باشند این از افتخارات دولت است که وزیران زن به مجلس معرفی کرد. مخالفان حق دارند مطالبی را بیان کنند اما این طور نباشد که کاری کنیم که در عمل برای مردم نتیجه ای نداشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد وزیران پیشنهادی برنامه محور باشند.

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز با استفاده از فرصت گروسی در موافقت با برنامه دولت دهم اظهار داشت: انتخاب 21 وزیر از بین هزاران مدیر متعهد و متخصص کار سنگینی برای رئیس جمهور است اما با جلسات متعدد در مجلس قاطبه نمایندگان با جهت گیری های اساسی دولت دهم و رویکرد وزیران آشنا شدند.



کریمی گفت : برای اولین بار پس از انقلاب 50 درصد اعضای کابینه دارای مدرک دکترا هستند و در خصوص سابقه انقلابی تک تک افراد مطلقا حرف و حدیثی وجود نداشته است.

وی افزود: ما در یک دوره رقابت هستیم و در سال 1404 قدرت برتر علمی و فناوری منطقه خواهیم بود که این با انجام و هماهنگی کابینه و هماهنگی و همدلی قوای سه گانه میسر خواهد شد.

نماینده بابل تصریح کرد: یکی از اشکالات جدی در کشور موضوع بخشی نگری وزیران بوده است که در کابینه دهم به رفع این مشکل دقت شده است.

کریمی به ویژگی های وزیر کشور اشاره کرد و گفت: معاونت عمرانی وزارت کشور در دولت نهم رویکرد خوبی داشته که در دوره نجار تقویت خواهد شد.