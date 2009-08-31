محمد حسین شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: انجمن خوشنویسان اداره کل ارشاد استان قزوین همزمان با چهارمین جشنواره سیره نبوی و علوی استا‌ن‌های شمالی کشور شامل اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، سمنان، گلستان و خراسان شمالی براساس پیام مقام معظم رهبری (سال اصلاح الگوی مصرف) چهارمین جشنواره فرهنگی و هنری سیره نبوی و علوی را در بخش خوشنویسی برگزار می ‌کند.

وی افزود: رسیدن به راهکارهای مناسب برای خلق آثار دینی و بسط و گسترش آن در بین هنرمندان، خلق آثار بدیع به منظور تعمیق، شناخت و تحکیم پیوند عاطفی هر چه بیشتر افراد در جامعه با شخصیت، سنت و سیره پیامبر اعظم (ص) و امیرالمومنین(ع)، شناخت ظرفیت، امکانات و توانایی هنرمندان خوشنویس کشور در به تحریر درآوردن ارزش‌های معنوی و متعالی فرهنگ اسلامی از جمله اهداف این جشنواره است.

به گفته شفیعی ها همچنین تقویت وحدت، همدلی، ایجاد حرکت و نشاط هنرمندان با به تعمیق واداشتن آنها در ارائه تابلوی تمام نمای همه زیبایی‌ها و خوبی‌های پیامبر اعظم (ص) و امام اول شیعیان حضرت علی(ع) ابیطالب و ترویج سخنان گهربار معصومین(ع) و فرهنگ و ادب و سنن اسلامی در قالب آثار هنری زیبا و فاخر از دیگر اهداف برپایی این جشنواره است.

شفیعی ها تصریح کرد: جشنواره سیره نبوی و علوی در قزوین در بخشهای نستعلیق، شکسته نستعلیق و گرایش‌ های نوین برگزار می شود.

مدیرکل ارشاد استان قزوین یادآور شد: شرکت عموم هنرمندان استان‌های شمالی کشور اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، سمنان، گلستان و خراسان شمالی در این جشنواره آزاد است.

وی همچنین اضافه کرد: قطع تقریبی آثار ارسالی باید حداقل 35 در 50 سانتی متر و حداکثر 100 در 70 سانتی متر بدون قاب باشد و هر شرکت کننده می‌تواند در یک بخش جشنواره شرکت کند، همچنین تعداد آثار ارسالی در هر رشته حداکثر سه اثر است و تمامی آثار باید در دو سال اخیر خلق شده باشند و آثار سال‌های گذشته، مورد داوری قرار نمی‌گیرد.

علاقمندان تا هشتم آبان ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه انجمن واقع درمجتمع فرهنگی هنری ارشاد قزوین ارسال کنند.

همچنین نمایشگاه این جشنواره دوم تا 30 آبان ماه و مراسم اختتامیه 28 آبان ماه برگزار می ‌شود.