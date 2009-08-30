به گزارش خبرنگار مهر، این دیدارها ساعت 10 صبح روز سه شنبه میان عباس دباغی و حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم و احسان لشکری و جمال میرزایی در وزن 84 کیلوگرم و با دو کیلوگرم ارفاق وزن در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود و در پایان مسابقات کادر فنی نفر برتر را برای شرکت در رقابت‌های جهانی انتخاب می کند.

ملاک کادر فنی تیم ملی کشتی ایران برای انتخاب ملی پوش تیم ایران در رقابت‌های جهانی پیروزی صرف یک کشتی گیر نیست و فرد منتخب باید کشتی فنی و روبه جلویی را به نمایش بگذارد.

مبارزات انتخابی اوزان 55 و 84 کیلوگرم تیم ملی را بهمن طالبی، داور المپیکی کشتی ایران به همراه اکبر طهماسبی و اصغر رامبد داوران درجه یک کشورمان قضاوت می کنند.

رقابت‌های کشتی آزاد جهان روزهای 30 شهریورماه تا اول مهرماه در شهر هرنینگ برگزار خواهد شد.