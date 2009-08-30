به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در گروههای پزشکی و غیر پزشکی می توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه هفته جاری با مراجعه به سایت اعلام نتایج مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.com کارنامه های خود را مشاهده کنند.

داوطلبان می توانند هرگونه اعتراض احتمالی نسبت به نتیجه آزمون خود را از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net ارسال و کد رهگیری جهت پیگیری اعتراض خود را دریافت کنند.

از میان تعداد شرکت کنندگان کنکور پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد 300 هزار نفر در سال تحصیلی آینده پذیرش می شوند.



635 هزار نفر در آزمون غیر پزشکی و 165 هزار نفر در آزمون علوم پزشکی دانشگاه آزاد شرکت کردند.

کنکور غیر پزشکی دانشگاه آزاد در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 تیرماه و آزمون پزشکی این دانشگاه نیز در جمعه 26 تیرماه برگزار شد.