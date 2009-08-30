به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، دولت آمریکا به دنبال کاهش خشونت ها در افغانستان بوده و به گفته مقامات کاخ سفید تلاش اوباما برای کاهش میزان کشتار نظامیان و مردم در افغانستان تا تابستان سال آینده است تا از این طریق بتواند حضور بلند مدت خود را در این کشور تضمین کند.

اما هم اکنون نبرد در افغانستان حالت پیچیده ای به خود گرفته ؛ از یک سو میزان تلفات نظامیان آمریکایی رو به افزایش گذاشته، دولت افغانستان به فساد متهم شده، و در آخر اینکه هم اکنون فرماندهان ارتش آمریکا پس از گذشت هشت سال از جنگ در افغانستان اکنون نسبت به نتیجه بخش بودن این جنگ تردید دارند.

در همین رابطه کارشناسان و ناظران بین المللی می گویند : اوضاع در افغانستان بحرانی است و اگر آمریکا نتواند نشان دهد که استراتژی جدیدش در افغانستان کارآیی نداشته آنگاه نمی تواند نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کند.

در همین رابطه "استفان بیدل" مشاور ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان می گوید : در 12 تا 15 ماه آینده آنچه شما باید به طور مثبت آن را انجام دهید آن است که مردم آمریکا را متقاعد کنید که استراتژی اوباما در افغانستان کارایی خواهد داشت. باید آنها را متقاعد کرد که برنامه و استراتژی تحقق پذیر در دست داریم.

در همین رابطه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با اشاره به شکست دیپلماسی آمریکا در افغانستان، علت این شکست را بی اعتباری نظامیان خارجی در نزد مردم این کشور جنگ زده خواند.

"مایکل مولن" در مقاله ای نوشت: از زمان آغاز جنگ افغانستان تنها به پایبندی به تعهدات خود در این کشور فکر می کردیم ولی نتوانستیم اعتماد مردم این کشور را جلب کنیم. دیپلماسی آمریکا در افغانستان با شکست مواجه شده است و طالبان همچنان نفوذ بیشتری را در این کشور جنگ زده بدست می آورند.

وی همچنین در گفتگو با سی. ان. ان گفت: هشت سال جنگ در افغانستان باعث از بین رفتن خطر طالبان در این کشور نشده است. این گروه پس از تهاجم آمریکا به افغانستان خبره تر شده و خطر تسلط آنها بر افغانستان همچنان وجود دارد.

به عقیده وی به زمان بیشتری نیاز است تا این اطمینان حاصل شود که طالبان بر افغانستان مسلط نخواهد شد.

با این حساب، تلاش آمریکا برای کاهش سطح خشونت ها در افغانستان تنها برای حفظ حضور خود را در این کشور انجام می شود و اگر واشنگتن نتواند این هدف خود را به سرانجام برساند مردم ایالات متحده مخالف اصلی ادامه حضور نظامیان کشورشان در افغانستان خواهند بود.