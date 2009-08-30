به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی نماینده ساوه که روز یکشنبه به عنوان موافق در جلسه رای اعتماد کابینه دهم سخن می گفت، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد دولت ابداع است و ابدعات و خلاقیت های ویژه ای تا کنون از خود نشان داده است.

وی ادامه داد: یکی از آنها که بر اساس آمار کمیسیون اصل 90 به دست آمده این است که میزان شکایت ها از وزیران دولت نهم نسبت به گذشته کاهش یافته است که این موضوع به دلیل انجام سفرهای استانی از سوی دولت است.

نماینده مردم ساوه گفت: امروز مخالفان کابینه اعلام کرده اند که دولت برنامه ای ارائه نکرده است اما دولت برنامه اش بر مبنای چشم انداز و برنامه های نظام است و طرح این موضوع یک نوع بی انصافی نسبت به دولت است.

اسلامی ادامه داد: برخی از نمایندگان امروز اعتقاد داشتند که تغییر در کابینه اشکال است، اما بنده این موضوع را یکی از افتخارات احمدی نژاد می دانم که با شجاعت با کسانی که به وظیفه شان عمل نمی کنند برخورد می کند و هیچ گونه مماشاتی در رفتار دولت جایی ندارد.

نماینده ساوه با بیان اینکه دلیل حمایت های ما از رئیس جمهور به دلیل کنار گذاشتن بی تعارف افرادی است که به وظیفه شان عمل نمی کنند، تصریح کرد: خیلی از دوستان احمدی نژاد به خاطر این رفتار او از وی رنجیده شده اند اما همواره اهداف نظام برای احمدی نژاد نسبت به افراد ارجح بوده است. پس تغییر یک نوع اشکال نیست بلکه یکی از محاسن برجسته رئیس جمهور است.

اسلامی در پایان گفت: وزیران در کمیسیون های مجلس حسن معاشرت، اخلاق، دینداری و آشنایی با مباحث مدیریتی خود را به نمایش گذاشتند و به سئوالات تخصصی نمایندگان نیز پاسخ گفتند.