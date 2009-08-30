اولین روبات بیولوژیکی طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه با سرمایه ای معادل 238 هزار پوند و توسط گروهی از محققان دانشگاه غرب انگلیس در بریستول اجرا می شود.

در این پروژه اولین روبات بیولوژیکی که ساخت آن برپایه فناوریهای سیلیکونی استوار نشده بلکه ساختار این روبات از نوعی قارچ انگلی که در جنگلها، باغها و در محیطهای مرطوب زندگی می کند ساخته شده است. این قارچ انگلی "Physarum polycephalum" نام دارد.

این پروژه با هدف توسعه متدهای محاسبات غیر قرادادی موسوم به "محاسبه بی نظم" اجرا می شود.

محققان در این خصوص اظهار داشتند: "تصوری که اکثریت مردم از رایانه دارند یک قطعه سخت افزاری همراه با یک نرم افزار است که برای انجام تکالیف ویژه طراحی شده است. این درحالی است که این قارچ انگلی یک ماده طبیعی است. این قارچ با هوشی که دارد به دنبال منابع غذایی می گردد. این قارچ قادر است محاسبات رایانه ای پیچیده ای را حل کند. از جمله پیدا کردن کوتاهترین مسیر از میان چند مسیر مختلف و انجام دیگر محاسبات منطقی. در آزمایشات گذشته، ما توانایی این قارچ انگلی را در حمل اجسام نشان دادیم. ما می توانیم از نور و یا تحریکات شیمیایی برای رشد آنها در جهت دقیق استفاده کنیم."

این روبات جدید که "پلاسموبات" نام دارد قادر است اجسام کوچک را احساس کند و آنها را در جهت از پیش برنامه ریزی شده حمل کند. روباتها ورودیها و خروجیهای موازی، شبکه ای از حسگرها و توانایی محاسبه اعداد را دارند.

پلاسموبات توسط شیب فضایی نور، میدانهای الکترومغناطیس و خصوصیات زیر-لایه ای که روی آن قرار گرفته است کنترل می شود.

براساس گزارش ساینس دیلی، این یک روبات بی نظم هوشمند کاملا قابل کنترل و قابل برنامه ریزی است.

این دانشمندان توضیح دادند: "ما به تازگی اولین مراحل بررسیهای خود را مثل اینکه چگونه می توان از پتانسیلهای این میکروارگانیسم بهره گرفت پشت سر گذاشته ایم، اما در سالهای آینده می توانیم از این جاندار استفاده کنیم. برای مثال از توانایی این قارچ می توان در جابجایی مقدار کمی از مواد شیمیایی به سوی یک هدف از پیش تعیین شده استفاده کرد. در آینده ای نه چندان دور می توانیم از قدرت این میکروارگانیسم در انتقال داروها به نقاط دقیق داخل بدن انسان کمک بگیریم."