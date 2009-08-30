35 گونه ماهیان زینتی کشور در گلستان تولید می شود

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع تولید آبزیان استان در سال 15 هزار و 260 تن بوده که 13 درصد ماهیان دریایی است.

وی اظهار داشت: 67 درصد این ماهیان پرورشی و 12.5 درصد کل ماهیان گرمابی است و این استان مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی در کشور را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه کشور، 87 درصد برنامه های شیلات استان تحقق یافته است که 13 درصد مربوط به میگوست.

به گفته پاسندی، به رغم کاهش ماهیان دریایی در استان حدود 80 درصد برنامه های این بخش نیز در چارچوب برنامه چهارم توسعه محقق شد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: تاکنون 90 درصد برنامه در زمینه رهاسازی بچه ماهیان استخوانی محقق شد و در بحث ماهیان خاویاری نیز 60 درصد برنامه ها تحقق یافته است.

وی با اشاره به فعالیت 300 مزرعه گرمابی در استان افزود: بخش خصوصی در زمینه های مختلف آبزی پروری در این مزارع فعالیت دارد و تشکیلات آبزی پروری در استان ساماندهی شده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته 10 میلیارد ریال برای پروژه های بخش خصوصی در بخش آبزی پروری مزارع گرمابی و سردآبی در استان پرداخت شد.

وی متوسط مصرف آبزیان در گلستان را کمتر از میانگین کشوری دانست و بر لزوم فرهنگسازی برای افزایش این میزان سرانه تاکید کرد.