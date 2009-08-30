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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

اختصاصی مهر /

میزان تدریس اعضای هیئت علمی دارای سمت اجرایی در کشور اعلام شد

میزان تدریس اعضای هیئت علمی دارای سمت اجرایی در کشور اعلام شد

رئیس دفتر مرکزی هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزان موظفی تدریس اعضای هیئت علمی دارای سمت اجرایی در دانشگاهها و یا سایر دستگاههای اجرایی کشور را اعلام کرد و گفت: تعداد ساعات موظفی در سال تحصیلی آینده تغییر نمی کند.

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبات هیئت امنا تعداد ساعات موظفی تدریس در دانشگاهها برای روسای دانشگاهها یک واحد در هفته و برای معاونین آنها دو واحد در هفته است.

وی اظهار داشت: تعداد واحدها و ساعات موظفی حضور در دانشگاه سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه که مسئولیت اجرایی در کشور دارند با در نظر گرفتن مسئولیت و حوزه مأموریتی و با تصمیم هیئت امنای دانشگاهی که عضو هیئت علمی آنجا هستند تعیین می شود.

رئیس دفتر مرکزی هیئت امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهر گفت: تعداد ساعات موظفی که هر عضو هیئت علمی باید در هفته در دانشگاه حضور داشته باشد و به کار آموزشی و علمی بپردازد 40 ساعت است که اعضای هیئت علمی دارای مسئولیت اجرایی از این قانون مستثنی هستند.

وی افزود: تعداد ساعات موظفی برای هر عضو هیئت علمی دانشگاه در سال تحصیلی آینده تغییر نمی کند.

کد مطلب 938410

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