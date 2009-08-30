شیوع ویروس آنفلوآنزای نوع A با سرعت باورنکردنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی بهداشت ضمن هشدار در این خصوص اعلام کرد که این ویروس مستقیما به ریه ها حتی به ریه های افراد سالم حمله می کند و هزینه های درمانی مقابله با این آنفلوآنزا را افزایش می دهد.

سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین آمار خود نشان داد که ویروس AH1N1 تاکنون دو هزار و 185 مورد مرگ و 209 هزار و 438 مبتلا را در 177 کشور برجای گذاشته است.

براساس گزارش روزنامه "لو موند"، تاکنون 60 درصد از موارد مرگ افرادی بودند که از مشکلات سلامتی رنج می برند. این درحالی است که 40 درصد مابقی مرگها مربوط به افراد جوان با وضعیت مناسب سلامت بوده است.

در این خصوص مارگاریت چان دبیر کل سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: "در حقیقت بیشترین نگرانی ما مربوط به سرعت انتشار بیماری است. بیش از 30 درصد از مردم جهان در کشورهای پرجمعیتی زندگی می کنند که خطر آلودگی در آنها بسیار بالا است."

آنفلوانزای A/H1N1 مهمترین همه گیری بزرگ قرن 21 به شمار می رود.