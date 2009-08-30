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۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

هنرهای اصیل کتولی درحال منسوخ شدن است

هنرهای اصیل کتولی درحال منسوخ شدن است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: هنرهای اصیل کتولی زیادی در این شهرستان وجود دارد که برخی ناشناخته مانده و برخی نیز در حال منسوخ شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی بانوان هنرمند صنایع دستی شهرستان افزود: این درحالیست که صنایع دستی این شهرستان از صنایع مشهور کشور بوده که نیاز به حمایت ویژه دارد.

وی اظهار داشت: کار صنایع دستی یک کار هنری کم درآمد است و دست اندرکاران باید نسبت به بیمه و فروش سریع محصولات این هنرمندان تلاش کنند.
 
دنکوب از احداث فروشگاه های صنایع دستی در پارک کبودوال خبر داد و افزود: عرضه تولیدات و بازاریابی از مشکلات عمده صنعتگران است که باید شهرداری نسبت به آماده سازی و اتمام آن اقدام کند.  

فرماندارعلی آبادکتول گفت: احداث کارگاه های صنایع دستی و مواد اولیه با حمایت صندوق مهر امام رضا (ع) در این شهرستان فعال شده است.

وی یادآور شد: صنعتگران سرپرست خانوار یا خود سرپرست در صورت توسعه کار می تواند تا سقف 30 میلیون تومان از تسهیلات کم بهره چهار درصد استفاده کنند.

کد مطلب 938427

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