هنرهای اصیل کتولی درحال منسوخ شدن است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی بانوان هنرمند صنایع دستی شهرستان افزود: این درحالیست که صنایع دستی این شهرستان از صنایع مشهور کشور بوده که نیاز به حمایت ویژه دارد.

وی اظهار داشت: کار صنایع دستی یک کار هنری کم درآمد است و دست اندرکاران باید نسبت به بیمه و فروش سریع محصولات این هنرمندان تلاش کنند.



دنکوب از احداث فروشگاه های صنایع دستی در پارک کبودوال خبر داد و افزود: عرضه تولیدات و بازاریابی از مشکلات عمده صنعتگران است که باید شهرداری نسبت به آماده سازی و اتمام آن اقدام کند.

فرماندارعلی آبادکتول گفت: احداث کارگاه های صنایع دستی و مواد اولیه با حمایت صندوق مهر امام رضا (ع) در این شهرستان فعال شده است.

وی یادآور شد: صنعتگران سرپرست خانوار یا خود سرپرست در صورت توسعه کار می تواند تا سقف 30 میلیون تومان از تسهیلات کم بهره چهار درصد استفاده کنند.