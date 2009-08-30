معاون امور حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: این طرح همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با هدف تکریم نیازمندان در ماه رمضان درغرب استان تهران اجرا می شود.

علی سالارکیا ادامه داد: طی طرح یادشده مسئول شهرهای غرب استان تهران به همراه مسئولان کمیته امداد این منطقه از منازل مددجویان منتخب کمیته امداد بازدید می کنند.

وی بیان کرد: کمیته امداد به عنوان متولی امور محرومان جامعه با تاسی از سیره علمی ائمه اطهار(ع) در قالب طرح مفتاح الجنه زمینه حضور آن دسته از مسئولان خیر اندیش و نیکوکار که علاقمند به همنشینی با فقرا هستند، را فراهم می کند.

این مسئول عنوان کرد: به کمک اجرای طرح مفتاح الجنه، الفت و دوستی بین محرومان و مسئولان در ایام ماه مبارک رمضان بیشتر می شود.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف احیای ارزشهای دینی، تکریم نیازمندان، ایجاد زمینه برای همنشینی و مصاحبت با فقرا برای خیران و مسئولان متدین و علاقمند و نیز آشنا شدن مسئولان جامعه با واقعیتهای موجود اجرا می شود.

سالارکیا خاطرنشان کرد: در هر بازدید سبد کالایی شامل برنج، روغن و گوشت به خانواده های مشمول طرح اهدا می شود.