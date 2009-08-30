به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار این منطقه گفت: متقاضیان صدور پروانه ساختمانی که به صورت نقدی تمام عوارض خود را پرداخت کنند از 25 درصد جایزه خوش حسابی برخوردار خواهند شد.

"مجتبی عبداللهی" افزود: استفاده از این تسهیلات از زمان ابلاغ این بخشنامه از تاریخ هفتم شهریور به مدت چهار ماه خواهد بود که شامل عوارض زیربنا، تراکم، تغییر کاربری، پذیره، پیش آمدی و حق تشرف است.

شهردار منطقه 20 تهران ادامه داد: شهروندان در صورت پرداخت نقدی مانده بدهی خود به شهرداری نیز تا پایان دی ماه مشمول 20 درصد تخفیف جایزه خوش حسابی عوارض خواهند شد.

این مقام مسئول اظهار داشت: این تخفیف چکهای سررسید نشده و چکهای برگشتی را شامل می شود.

شهردار منطقه 20 گفت: شهروندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به اداره درآمد شهرداری منطقه 20 واقع در شهر ری، میدان هادی ساعی مراجعه کنند.