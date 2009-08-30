به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از روزنامه "در اشپیگل"، قاتل آلمانی روسی الاصل "مروه الشربینی" قبل از ارتکاب این جنایت در تماسی کوتاه با مادر خود اظهار می دارد: "دوستت دارم مادر" و بلافاصله به مکالمه پایان می دهد.

بر این اساس فرضیه ارتکاب سهوی قتل توسط قاتل بطور کلی رد شده و مشخص می شود که وی برای ارتکاب این جنایت از پیش برنامه ریزی کرده و نقشه داشته است.

پیش از این گفته می شد قاتل آلمانی الشربینی در پی از دست دادن کنترل خود به ارتکاب قتل دست زده است.

دادگاه محاکمه قاتل الشربینی در اواخر اکتبر آینده (اوایل آبان) کار خود را آغاز می کند.