  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

"راهنمای آمار جامعه اطلاعاتی" منتشر شد

کتاب "راهنمای آمار جامعه اطلاعاتی" گردآوری سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با ترجمه فریبا نیک‌سیر از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما دارای مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف، طبقه‌بندیها و روشها برای اندازه‌گیری تحلیل جامعه طلاعاتی است.

 فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در طول دهه گذشته تغییرات شگرفی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده و بیش از پیش بر سرعت حرکت جوامع افزوده است.

به دلیل نیاز به داشتن آمار درباره این حوزه برای یاری و آگاهی دادن به سیاستگذاران کشورهای عضو OECD از ژوئن 1997 میلادی تدوین مجموعه‌ای از تعاریف و روش‌شناسی‌ها را برای تسهیل در کار گردآوری داده‌های قابل مقایسه در سطح بین‌المللی برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف جامعة اطلاعاتی، اقتصاد اطلاعات و تجارت الکترونیکی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

کد مطلب 938459

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها