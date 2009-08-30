"راهنمای آمار جامعه اطلاعاتی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این راهنما دارای مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف، طبقه‌بندیها و روشها برای اندازه‌گیری تحلیل جامعه طلاعاتی است.

فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در طول دهه گذشته تغییرات شگرفی را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده و بیش از پیش بر سرعت حرکت جوامع افزوده است.

به دلیل نیاز به داشتن آمار درباره این حوزه برای یاری و آگاهی دادن به سیاستگذاران کشورهای عضو OECD از ژوئن 1997 میلادی تدوین مجموعه‌ای از تعاریف و روش‌شناسی‌ها را برای تسهیل در کار گردآوری داده‌های قابل مقایسه در سطح بین‌المللی برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف جامعة اطلاعاتی، اقتصاد اطلاعات و تجارت الکترونیکی در دستور کار خود قرار داده‌اند.