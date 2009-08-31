به گزارش خبرنگار مهر، این گونه کاهش وزن ملایم، روش مناسب و ماندگاری برای کاهش وزن است.

در منابع علمی برای کاهش وزن در هفته حداکثر یک درصد وزن پیشنهاد می شود که در پایان یک ماه به چهار درصد می رسد. یعنی یک فرد 100 کیلویی در پایان ماه با توجه به رژیم غذایی مناسب مجاز به کاهش چهار کیلوگرم است که در ماه مبارک رمضان با یک برنامه غذایی سالم این میزان از وزن در افراد چاق و دارای وزن اضافی کاهش می یابد.

این در حالی است که کسانی که از صرف سحری اجتناب کرده و یا غذای کم کالری به منظور کاهش بیشتر وزن صرف می کنند از اثرات سودمند روزه بهره مند نخواهند شد.