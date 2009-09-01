پرخوری در وقت افطار و سحر موجب عطش و ضعف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رژیمهای کاهش وزن در ماه مبارک رمضان هم قابل اجرا هستند، بدین صورت که روزه دارانی که رژیم غذایی دارند باید صبحانه رژیم خود را به عنوان افطاری در نظر بگیرند و بعد از وقفه ‌ای کوتاه بین افطار از وعده ناهار رژیم خود به عنوان شام استفاده کنند و بعد از شام تا وقت خواب میان وعده‌ هایی مثل میوه، سبزیجات و تنقلات را مصرف کنند.

افرادی که از رژیم غذایی استفاده می ‌کنند وعده ناهار خود را به جای سحری مصرف کنند. با انجام این توصیه همان مقدار کالری که در رژیم غذایی تجویز شده را دریافت کرده و طبق همان برنامه وزن خود را کم کنید.

در ماه مبارک رمضان با توجه به محدودیت به وعده ‌های غذایی در فاصله بین شام تا خواب باید به مقدار کافی از آب، میوه جات و سبزیجات استفاده شود.

همانطور که صبحانه مهمترین وعده غذایی است و باید کامل باشد سحری نیز به همین صورت فاصله آغاز تا پایان مصرف غذا را تعدیل می‌کند و با عدم مصرف آن فرد در معرض افت فشار خون، سردرد، سر گیجه، بی خوابی و عدم توانایی کار قرار گرفته و اگر زمینه بیماریهایی همچون میگرن و ناراحتیهای معده داشته باشد، امکان تشدید این بیماریها نیز وجود دارد.

پرخوری و انباشتن شکم با انواع غذاهای چرب سنگین به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود و این کار نه تنها مانع گرسنگی نمی‌شود بلکه برعکس بر احساس عطش و ضعف نیز می ‌افزاید و باعث ناهماهنگی می‌شود. به عنوان مثال وقتی پروتئین دریافتی بیش از حد نیاز باشد کلسیم بیشتری از طریق ادرار دفع می شود. سعی شود در سحر از نان سبوس دار، غلات، سبزیجات پخته و خام و حبوبات استفاده شود چون این مواد آب بدن را حفظ می‌کنند.