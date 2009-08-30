عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: این درحالی است که نیمی از مدارس استان بالای 30 سال قدمت دارند و باید بازسازی شوند.

وی خواستار حمایت و توجه ویژه خیران به این حوزه شد و اظهار داشت: نوسازی این واحدها بدون حمایت خیران امان پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: دولت نهم یک میلیارد و 300 میلیون ریال برای توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی در مازندران سرمایه گذاری کرده است که سهم اعتبارات ملی از محل پروژه تخریب و بازسازی 660 میلیارد ریال بوده است.

به گفته فیاضی، در هفته دولت امسال 32 باب پروژه با 11 هزار و 800 مترمربع فضای آموزشی و پرورشی در اختیار آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: مازندران به واسطه وجود خیران در ساخت واحدهای آموزشی در کشور همواره پیشتاز است خواستار مشارکت خیران و افراد نیکوکار در ساخت فضاهای جدید آموزشی و پرورش شد.