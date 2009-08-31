دسترسی آفریقا به اینترنت پر سرعت از سال2010

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرسیومی با حضور 75 درصد از سرمایه گذاران آفریقایی پروژه ای با عنوان Seacom را اجرا می کنند.

هدف از اجرای این پروژه که 4/2 میلیارد دلار هزینه دارد ارائه پهنای باند اینترنت پر سرعت بر پایه فیبر نوری به میلیونها نفر از مردم جنوب و شرق آفریقا تا سال 2010 است.

این پروژه این امکان را به آفریقا می دهد که با هزینه های کم و از طریق 10 کابل زیردریایی به شبکه های مخابراتی اروپا، آسیا و بخشهایی از خاورمیانه متصل شود.

اولین کابل به طول 17 هزار کیلومتر که از 23 جولای به بهره برداری رسید شرق و شمال آفریقا را به اروپا و آسیا متصل می کند. چهار کابل دیگر نیز تا ماه سپتامبر به اتمام می رسند و از سال آینده وارد عمل می شوند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، تاکنون آفریقا تنها می توانست از یک کابل فیبر نوری زیردریایی برای اتصالات پهنای باند پر سرعت استفاده کند. این کابل متعلق به "تل کام" شرکت مخابرات آفریقای جنوبی است و سایر کسانی که از خدمات این شرکت استفاده نمی کردند به اتصالات ماهواره ای آهسته و بسیار پر هزینه دسترسی داشتند.