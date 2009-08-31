"فاطمه نظامی پور" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به احکام شرعی، اصول قانون اساسی، قوانین کیفری و مفاد لازم الرعایه رای شماره 147 در تاریخ 6 مرداد ماه 1381هیئت عمومی دیوان عدالت ادارای توقیف خودرو به لحظ ارتکاب تخلفات رانندگی از اختیارات راهنمایی و رانندگی نیست.

این کارشناس حقوقی اظهار داشت: مسلما همه مردم به ویژه جامعه حقوقی کشور خواستار برقراری تسهیل در عبور و مرور هستند و شیوه متخذه روشی غیرقانونی و غیرمناسب برای این هدف است.

چندی است که شهروندان تهرانی به توقیف خودروهای خود بدون اطلاع و حمل آن با جرثقیل در حالی که وسایل مورد نیاز در آن است معترض هستند.

نظامی پور با اشاره به این که شهروندان می توانند با استناد به اصول 34 و 173 قانون اساسی برای تظلم خواهی به مراجع قضایی شکایت کنند، تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما اقتباس ناشیانه از کشورهای اروپایی در خصوص توقیف خودرو توسط پلیس به عمل آمده است.

این کارشناس حقوقی بیان داشت: در کشورهای اروپایی به حد وفور پارکینگ عمومی وجود دارد و فرهنگسازی لازم صورت پذیرفته است اما در کشور ما مجوز قانونی برای توقیف خودرو به لحاظ ارتکاب تخلفات رانندگی خارج از حدود و اختیارات معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل و رانندگی تشخیص داده شده است.