شهبازی به خبرنگار مهر گفت: ترجمه این نمایشنامه تک پرده‌ای به پایان رسیده و "صدای انسان" برای چاپ آماده می‌شود. این نمایشنامه در چهارمین دوره نمایشنامه خوانی مولوی در سالن مولوی اجرا شده بود که جز کارهای برگزیده جشنواره انتخاب شد و گروه در انتظار اجرای عمومی آن است.

وی افزود: نویسنده "صدای انسان" دیوید هنری هوآنگ نمایشنامه‌نویس آمریکایی چینی‌تبار است، این نمایش در نیویورک به صورت اپرا اجرا شده است.

شهبازی که به عنوان بازیگر نیز فعالیت دارد، مدتی پیش مجموعه "فاکتور هشت" به کارگردانی رضا کریمی را روی آنتن داشت. وی بازی در نمایش‌های " نور زمستانی" سعید شاپوری و " پستوخانه" و " شب سیزدهم" به کارگردانی حمید امجد را در کارنامه دارد. غلامرضا شهبازی حدود 35 نمایشنامه برای اجرا دررادیو تهیه و تنظیم کرده است.