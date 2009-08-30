114 پروژه در شهرستان شاهرود به بهره برداری رسید

فرماندار شهرستان شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرحها با اعتبار 335 میلیارد ریال اجرا شده است.
مجتبی رحیمی با بیان اینکه این طرحها در بخشهای راه، آب، برق رسانی، کشاورزی، علوم پزشکی، بهداشت و درمان، کمیته امداد، مسکن و گاز رسانی است، گفت: بخشی از این پروژه ها از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان سمنان است.
رحیمی با اشاره به اینکه هماکنون چند هزار طرح در بخشهای مختلف در این شهرستان در حال اجراست، گفت: در بخش جهاد کشاورزی هماکنون بیش از هزار طرح در حال اجرا در این شهرستان وجود دارد.
معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود یادآور شد: خدمات دولت در چهار سال گذشته در طول تاریخ این شهرستان بینظیر است.
نظر شما