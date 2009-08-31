80 درصد مکملهای غذایی و ورزشی به صورت قاچاق وارد کشور می شود

مصطفی دلاور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این دارو و مکمل ها اثرات نامطلوبی دارد که باید علاوه بر اینکه جلوی وارد کردن آنها را گرفت، مردم را از اثرات منفی آن آگاه کرد.

وی اطلاع رسانی را کار خطیر رسانه ها و مطبوعات و پزشکان خواند و در ادامه گفت: طی پنج ماهه امسال 354 مورد بازرسی از سطح داروخانه‌های استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است.

وی از افزایش دو برابری تیم‌های بازرسی از داروخانه‌های سطح استان خبر داد و اظهار داشت: استان مرکزی بهترین و مطلوب ‌ترین داروخانه را در سطح کشور دارد.

معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به تشکیل کمیته بررسی نسخ پزشکان در استان خاطرنشان کرد: این کمیته هر سه ماه یک‌بار وضعیت نسخه‌های تجویز شده توسط پزشکان را بررسی می‌کند.

دلاور از مردم خواست تا ضمن عدم مصرف خودسرانه دارو از مصرف داروهایی که فاقد برچسب فارسی شرکت تولیدکننده و یا فاقد شماره فارسی که توسط شرکت خارجی ساخته شده پرهیز کنند.