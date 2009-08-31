لیلا مردانیان به خبرنگار مهر گفت: "تنگستان" به سفارش گروه مستند شبکه دو در 13 قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. مراحل تحقیق و نگارش از تابستان پارسال شروع شد و دو ماه پیش به پایان رسید. بخش‌هایی از این مستند نمایشی است که طرح این بخش‌ها را میلانی ارائه کرده است.

وی در ادامه افزود: معصومه محرمی سرپرست نویسندگان مستند داستانی "تنگستان" و موضوع آن پیامدهای طلاق است. تا به حال برنامه‌هایی در این باره تهیه و پخش شده، اما ما قصد داریم به زوج‌های جوان آگاهی دهیم که چه مشکلاتی بعد از طلاق برای فرد و خانواده پیش می‌آید. در واقع از یک زاویه خاص به این موضوع می‌پردازیم.

مردانیان اشاره کرد: مثلاً در "تنگستان" موضوع بچه‌های طلاق را بررسی می‌کنیم که هنگام ازدواج با چه مشکلاتی رو به رو می‌شوند. نمایش‌های این مستند هم بر مبنای محوریت هر قسمت تهیه و پخش می‌شود.