به گزارش خبرنگار مهر، شاید نمایندگان مجلس که اکنون مهمترین و تاثیرگذارترین افراد در تائید صلاحیت متصدیان پیشرفت و آبادانی کشور یعنی اعضای کابینه پیشنهادی هستند نیز"طرح ملی خدمت"را به دلیل کمبود اطلاعات درباره آن از یاد برده باشند و درنطق های موافق و مخالف خود به آن کوچکترین اشاره ای نکنند.

شاهد بودیم که با پایان انتخابات ریاست جمهوری دهم ، احمدی نژاد یکی از چهار کاندیدای حاضر در انتخابات 22 خرداد در نخستین نطق تلویزیونی خود از طرحی برای مردم سخن گفت که می توانست از طریق آن همکاران خود را در کابینه دهم انتخاب کند. وی اشاره کرد که محلی را برای ثبت نام نخبگان تعیین خواهد کرد تا همکاران خود را در کابینه دهم از میان آنان برگزیند.

ماجرا به این سیاق ادامه یافت که پس از این نطق تلویزیونی، رئیس جمهور در یادداشتی در وبلاگ خود از این طرح با عنوان " طرح ملی خدمت" نام برد و اعلام کرد که هیئتی را مامور تدوین این طرح کرده است.

رئیس جمهور همچنین هدف از این طرح را بازتر کردن حلقه مدیریت کشور خواند و گفت "از همان ماه‌ های ابتدایی دولت نهم، به طور مستمر عملکرد اعضای دولت را مورد بررسی قرار می‌دادم. نتایج این بررسی‌ ها گاهی منجر به تقدیر و تشکر و گاهی منجر به تذکر می‌ شد. با مدیرانی که عملکرد آنها نیاز به اصلاح و تجدید نظر داشت جلسه می ‌گذاشتم و با حضور آنها جوانب امر را بررسی می‌ کردیم".



" اینگونه جلسات همواره اثر بخش بود و نقش به سزایی در بهبود عملکرد دولت و سرعت بخشیدن به توسعه کشور و گسترش خدمت رسانی داشت. اما بعضا نیز مواردی پیش می ‌آمد که برگزاری اینگونه جلسات و حتی تکرار آن، منجر به اصلاحات مد نظر نمی ‌شد و به عنوان آخرین گام و براساس میثاقی که در ابتدا با همکاران خود و از آن مهمتر با مردم عزیز بسته بودم، دست به تغییر و جابجایی می ‌زدم"

با عنایت به این نکات به نظر می رسید رئیس کابینه دهم ، پس از پشت سر گذاشتن ریاست کابینه نهم که تغییرات اعضای آن در تمامی دولتهای پس از انقلاب اسلامی بی سابقه بود و شگفتی همگان را در این چهار سال به دنبال داشت این بار به دنبال افراد متخصص و کارآمدتری می گردد تا شاید به نوعی مانع آن همه جابجایی شود.

به همین علت رئیس جمهور درادامه یادداشت مذکور آورده است: "برای تشکیل دولت جدید نیز سعی کرده ‌ام از نظرات دلسوزان و کارشناسانی که به دنبال منافع شخصی یا گروهی خود نیستند در ارزیابی عملکرد اعضای کابینه بهره ‌گیری کنم و برایند نتایج ارزیابی‌های قبلی با بررسی ‌های جدید را مبنای تصمیم‌ گیری قرار دهم و گروهی را نیز مامور تهیه فهرست واجدین شرایط و صاحبان صلاحیت برای پست‌های مورد نیاز نموده ‌ام وآنها نیز با بهره ‌گیری از اطلاعات موجود در مورد مدیران کشور مشغول کار خود هستند".

اما موضوع یافتن مدیران متخصص و کارآمد برای حضور در کابینه دهم در همین جا ختم نمی شود و رئیس کابینه دهم در بخش دیگری از یادداشت خود سخن از حلقه مفقوده ای در امور مدیریتی کشور به میان می آورد و می گوید: "با وجود همه این تدابیر به نظر می‌رسد که هنوز حلقه مفقوده‌ای در این میان وجود دارد".

لذا پس از پایان مهلت قانونی رئیس جمهور برای معرفی وزیران کابینه دهم به مجلس شورای اسلامی و آغاز بررسی صلاحیت آنان تردیدها با این سئوالات که رئیس جمهور نیز دراین یادداشت به آنها اشاره کرده، دو چندان می شود که "آیا همه افراد شایسته برای مدیریت، در معرض انتخاب قرار دارند؟ "آیا بانک‌های اطلاعاتی موجود و فهرست‌های متعدد دربرگیرنده همه استعدادهای ایرانی است؟" ، "آیا ممکن است خارج از دایره شناخت ما افراد توانمند و تحول ‌آفرینی وجود داشته باشند که بنا به دلایل گوناگون تا به حال مجال خدمت نیافته ‌اند؟"

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوالات که خود آنها را مطرح می کند پاسخی مثبت می دهد و اظهار می دارد: " امروز که مردم ما با حضور حماسی خود در انتخابات بر عملکرد خدمتگزاران خود مهر تائیدی مجدد زده‌ اند، بار عظیمی بر دوش دولت جدید قرار گرفته است." وی همچنین تاکید می کند که "باید حلقه مدیریت کشور را بازتر و بازتر کنیم و حصارهای تنگ و محدودیت ‌آور غیرمنطقی و نا عادلانه را برچینیم"

اکنون با توجه به معرفی اعضای کابینه دهم درمجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهوراین سئوال مطرح می شود که بامعرفی کابینه 21 نفری دولت دهم که حضور سه زن در میان آنان مشهود است، این کابینه تا چه اندازه حلقه های مفقوده را دربردارد و می تواند در باز کردن حلقه مدیریت کشور راهگشا باشد و حصارهای تنگ و محدودیت آور غیرمنطقی و ناعادلانه را برچیند؟!

زیرا به گفته برخی نمایندگان وصاحبنظران، بعضی ازاعضای کابینه دهم که رئیس جمهور آنها را رویش های انقلاب می خواند، که به طور حتم هم اینگونه است، فاقد تجربه مدیریت اجرایی و یا مدرک تحصیلی لازم و متناسب با تخصص وزارتخانه مربوطه هستند.

به نظر می رسد اساسا هدف از بیان "طرح ملی خدمت" به کار گرفتن افرادی از حلقه مفقوده تخصص، تجربه و کارآمدی کشور در کابینه دهم بوده است اما سئوال دیگری که با توجه به این نکته از ذهن گذر می کند این است که چند تن از وزیران پیشنهادی رئیس کابینه دهم به مجلس از قالب این طرح برگزیده شده اند؟

در پی یافتن این پاسخ با محمد زاده معاونت اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری گفتگو کردیم که وی از ارائه گزارش مفصلی در این خصوص در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت که حجم پیشنهاداتی که برای متصدیان رسیدگی به "طرح ملی خدمت "ارائه شد خوب بوده اما باید در یک جمع بندی نهایی نتایج آن را به اطلاع عموم برسانیم.

وی همچنین تاکید کرد: طرح ملی خدمت به طور حتم نتیجه مثبتی دربرداشته است.

به نظر می رسد خرد عقلا و صاحبنظران بیش از چهار سال گذشته به رصد اقدامات وزیران کابینه دهم و این موضوع که آیا این وزیران واقعا از تخصص و کارآمدی لازم برخوردارند، بپردازند چرا که عملکرد وزیران است که می تواند گواه این حقیقت در تاریخ باشد که رئیس کابینه دهم تا چه اندازه در یافتن حلقه مفقوده کشور موفق عمل کرده است.

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گزارش از : زهرا پاکروان