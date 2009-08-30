کشته شدن یک نظامی ناتو در جنوب افغانستان، به هلاکت رسیدن 35 شورشی در شرق کابل و حمله به یک ایستگاه پلیس در شمال غرب پاکستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.