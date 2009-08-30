به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس ولایت قوندوز افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد: بر اثر انفجار یک بمب در شمال این کشور دو کودک کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین رئیس پلیس افغانستان از کشته شدن 35 شورشی طالبان در شرق این کشور خبر داد.
در همین حال بر اثر انفجار یک بمب در جنوب افغانستان یک نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کشته شد.
خبر دیگر اینکه منابع خبری آگاه از کمبود تجهیزات نظامی نیروهای آلمانی در افغانستان خبر دادند.
همچنین رسانه های تلویزیونی پاکستان امروز یکشنبه اعلام کردند که در نتیجه حمله به یک ایستگاه پلیس در شمال غرب این کشور 12 نیروی امنیتی کشته شدند.
خبر دیگر اینکه بر اثر یک حمله انتحاری در مقر نیروهای پلیس واقع در ایالت سرحد پاکستان 3 نظامی کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند.
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